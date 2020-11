Educación para el vasallaje

Desde 1970 hasta 2020 contamos nueve leyes educativas en España. La LOECE de 1980, primera en Democracia, nunca entró en vigor. La LOCE de 2002 no alcanzó nunca plena implantación. Ahora la LOMLOE de 2020, que modifica la LOE de 2006, se ha presentado para ser aprobada por las cámaras legislativas en medio de esta pandemia que está condicionando nuestras vidas en todos sus ámbitos y circunstancias. ¿Por qué tanta urgencia por implantar otra ley educativa? El gobierno anda muy apresurado por las exigencias de sus socios nacionalistas separatistas. Por eso se entregan al disparate sin despeinarse el tupe en el Falcon, ni el moño en las cloacas, ni la trenzada centralidad que estrelló su vuelo en infame mercadería política. Prohíben el español como lengua vehicular en España. Arramblan con la Educación Especial y la Concertada. Ponen fin a la libertad de los padres para decidir qué Educación queremos para nuestros hijos. Condicionan el ejercicio de las responsabilidades de los docentes e inspectores de enseñanza. Fulminan los valores éticos y morales del mérito, el esfuerzo y la libertad de cátedra. Educación No; es adoctrinamiento para el vasallaje ideológico de los españoles. Usurparnos nuestra Ciudadanía extendiendo un nefasto analfabetismo funcional y sectario. Ninguna ideología política ha resuelto los problemas del comportamiento del Poder porque el dogma ideológico es servil a los intereses de domino. Para gobernar respetando la separación de poderes, necesitamos aquello que nos hace personas y nos permite hacer frente a la barbarie que existe en nuestra naturaleza humana: la capacidad de pensar. Escribió María Zambrano que "Si se hubiera de definir la Democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona". Dejamos de ser personas si renunciamos a pensar. Esas son las rendijas por las que se cuelan los tiranos y sus cantinelas, siempre llenas de infinidad de buenas intenciones y la miseria y el terror como acción aplicada. Nuevamente perpetran la Educación dando la espalda a los Ciudadanos y a la herencia de nuestra Historia y Cultura, impidiendo asumirla con honestidad, libres. Desarrollar nuestro pensamiento histórico y superar las cadenas del odio con las que nos quieren seguir cargando. La mayor riqueza de una Nación es la Educación y Cultura de sus Ciudadanos.