Creo que fué en 1922, cuando Don José publicó ese ensayo, en el que aplicando el método de la razón histórica, llegó a la conclusión de que “la desarticulación de España como nación radica en la crisis histórica de su proyecto de vida en común: era la propia España el problema primero de cualquier política. La acción directa de determinados grupos sociales, los pronunciamientos, los regionalismos y los separatismos (empezando por la propia Castilla), son reflejo de un proceso de desintegración que avanza en riguroso orden”. Me atrevo a afirmar que nadie mejor que los españoles para destruir España. A pesar de que digan que “un pesimista, es un optimista bien informado”, no me considero pesimista, pues pienso que toda obra humana es mejorable con otra obra humana. Pero lo cierto, es que estamos dando una imagen nefasta de lo que es una nación occidental e importante, con un peso cultural e histórico considerable, que ha colaborado a construir Occidente, a pesar de que ahora parezcamos unos pseudoculturetas-historiadores-sociólogos, obsesionados, cada uno con su cortijo rodeado por altas tapias, que no murallas; que lo convierten en algo aislado, que no protegido.