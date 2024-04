Con los últimos acontecimientos nadie se acuerda de las elecciones del país vasco. Una vez terminado el recuento, todos manifestaron estar contentos con el resultado. El PNV porque, cuando las encuestas vaticinaban la posibilidad de que BILDU les diera el sorpasso, se libró por los pelos siendo el más votado. BILDU, con 27 diputados, experimentó una subida que le auguraba buenas perspectivas y celebró el éxito. El PSOE, subió dos escaños y tenía la llave para decidir qué partido debería coger las riendas. Aunque se trató de una subida pírrica, el PP se sintió satisfecho con haber obtenido un escaño más de los que contaba en la anterior legislatura. SUMAR, cuya presencia peligraba, se conformó con estar presente en el Parlamento Vasco con un solo escaño. Santiago Abascal fue al único que vi rebotarse cabreado por el triunfo de los que quieren romper España, pero la candidata de VOX parecía estar contenta con el escaño que le proporcionaría cuatro años cobrando una buena paga. Hasta aquí, se aprecia un panorama en EusKadi donde no parece que vaya a cambiar la situación. Pero como suele ser habitual, cada vez que se celebran elecciones en una comunidad, se analiza la cuestión sobre la repercusión que los resultados puedan tener en el gobierno de España y en los partidos con opción a ocupar la presidencia del Gobierno. En este caso el PSOE juega con ventaja. Apoyando al PNV, garantiza que, en unas elecciones generales, los nacionalistas moderados le paguen con la misma moneda y voten a favor de Pedro Sánchez. BILDU es impensable que voten para que gobierne un PP que los utiliza como si fuesen la peste, para atacar a Pedro Sánchez. Y SUMAR es de suponer que votará para que gobierne Pedro Sánchez. Si hacemos cuentas, en el parlamento vasco hay 67 parlamentarios que corresponden a partidos que darían su apoyo a Pedro Sánchez en unas elecciones generales. La derecha solo cuenta con 7 del Partido Popular y uno de VOX. Comprendo la aflicción de Pedro Sánchez soportando insufribles ataques personales programados con una estrategia trumpista e inhumana, pero no está solo. Cuando esto escribo no sé qué habrá decidido, pero al margen de la podredumbre que le acosa con insultos sin argumentos, el resultado en las elecciones del País Vasco es una muestra fehaciente de que cuenta con apoyos para seguir adelante.