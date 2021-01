Éxitos y complejos

Acaban de llegar varias noticias muy positivas sobre nuestro sector agroalimentario. Más de la mitad de las hortalizas que se comen en Europa se producen en Almería; además, ha aumentado nuestra producción, exportación e incluso han mejorado los precios. Agrobío, pionera en polinización y control biológicos, ha sido seleccionada por la Cepyme como una de las empresas punteras de 2020 en España. Varios productos de nuestra gran oferta agroalimentaria han sido premiados. El pimiento Sweet Palermo ha obtenido el premio Sabor del Año y la ensalada "Enrollados de york y queso" de Primaflor es Producto del Año 2021. Galardones muy merecidos para un sector puntero a escala mundial. Una peguilla, aparentemente menor, tengo sin embargo. La ya vieja moda de poner en inglés lo que se dice mejor en español está tan extendida que hay poca esperanza de que remita, cuando hasta dicen "low cost" en vez de barato. Y en este caso, dulce en vez de "sweet" no creo que mermara la calidad o difusión del Palermo. No está claro si es esnobismo, cursilería y/o cierto complejo de inferioridad. Como lo de cambiar los nombres españoles de las verduras por nombres italianos. A la oruga, que está en recetarios españoles desde 1520, le pusieron rúcula; luego brócoli al brécol y ahora, en el envase de la ensalada de Primaflor, a la achicoria la llaman "radicchio". Quizá achicoria les parece de pobres porque recuerda la época en que el "café" se hacía de cebada y de achicoria.

Otro tanto ocurre con los quesos. La citada ensalada incluye dos de vaca, gouda holandés y mimolette francés. Y no veo el interés ni la necesidad: el mimolette es una imitación del queso de bola y el gouda es un queso tierno pasteurizado. No solo tienen poco interés gastronómico, sino que muchos quesos españoles de vaca son superiores: el mahón (leche cruda) semicurado le da cien vueltas al mimolette, y el tierno (1-2 meses de curación) puede suplir con ventaja al gouda, lo mismo que cualquiera de los quesos de vaca tiernos o semicurados de Galicia, Asturias o Cantabria. También podrían usar quesos de cabra almerienses, que los hay de variadas curaciones y calidad reconocida. No se explica este papanatismo con lo foráneo. Si somos los máximos productores y vendedores de verduras y hortalizas ¿por qué hacerle publicidad a los quesos franceses y a la cocina italiana?