No hay estudios, pero no es descabellado aventurar que con la Covid, que ahora dicen que repunta, puedes perder el gusto, el olfato y hasta la vergüenza.

Vergüenza se tiene siempre, aunque sea poquita; es como la glucosa: “me han sacado azúcar en la última analítica”, oímos decir, pero lo que te han sacado es un exceso; ahora bien, si pillas la Covid y te deja las reservas de vergüenza completamente a cero (“sería peor no oler a gambas a la plancha y no poder saborearlas”), corres el riesgo de subir a la tribuna de un mitin del PSOE en Andalucía y gritar “¡¡¡Gracias, Begoñaaaaaaa!!!”, como hizo Juan Espadas días antes del 9-J.

Claro que si usted se espantó con esto, espere a que este hombre sea sustituido por María Jesús Montero, como se rumorea, que se va a enterar.

Lo malo de que te salga un Sánchez en el PSOE o una Ayuso en el PP es que los dirigentes de esos partidos no fulminan a estos ejemplares, que harán mucho daño a sus formaciones: entre una creciente abstención, los unos no acaban nunca de ganar ampliamente y los otros, de perder del todo (“resistir también es vencer, ya nos apoyarán progres como Puigdemont y similares”); es decir, ‘ni cenamos, ni se muere padre’; Sánchez y Feijóo son como esos boxeadores que se agarran mutuamente para no caerse.

Que los máximos dirigentes del PSOE aceptaran no sólo sin rechistar, sino mostrando un indescriptible entusiasmo, que el ‘puto amo’ metiera en la ecuación electoral el asunto de su señora, un tema que, estéticamente, abochorna, y que al final de la campaña se repartieran pulseritas al estilo ‘swiftie’ con lemas como ‘Free Bego’ (?) y ‘Love Bego’, sólo se entiende si la Covid te deja sin un miligramo de vergüenza. Pero hay una esperanza para que el PSOE no desaparezca: que algún socialdemócrata que piense en el país sustituya a Pedro, y los dirigentes se pondrán de inmediato a sus órdenes, es lo que tienen las listas cerradas.

¿Que cómo se iría este hombre? A ver, Macron, tío, has convocado legislativas anticipadas en Francia, ante el peligro de Marine Le Pen, y tendrías que saber que el único que puede luchar contra la ultraderecha en Europa es nuestro Pedro, y lo tuyo es más urgente que lo nuestro… ¿Pero a qué vienen esas carcajadas? Ficha a Pedro, anda, te lo enviamos con la Montero, el Bola… ¡Pero, hombre, que la Historia de España se le va a quedar pequeña, hazle un hueco en la campaña francesa!...