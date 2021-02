A QUEL ¿Saben ustedes quién es el ministro de Consumo? Es Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida. Nacido en 1985, hizo sus estudios en Rincón de la Victoria, la Universidad de Málaga y la Complutense de Madrid. Comunista moderado, fue acusado en su día por un sector de su partido de ser socialdemócrata. Es economista, afín, al principio, a José Luis Sampedro y últimamente a Vicenç Navarro, asesor económico de la coalición Unidas Podemos, integrada por Podemos, partido deudor del 15-M, e Izquierda Unida, cuya médula es el Partido Comunista de España. Pues bien, en el gobierno de coalición ocupa la cartera de Consumo, antes integrada en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y ahora ministerio autónomo al que se le han añadido las competencias de Juego que antes retenía Hacienda. Así que Consumo a secas. Bueno, ¿y qué se ha hecho, qué se está haciendo, qué se está cocinando en ese ministerio tan importante para el común de la gente? Nada se dice, nada se publica, nada es noticia en las televisiones. No hay declaraciones, ni apariciones públicas, ruedas de prensa, participación en tertulias, inauguraciones... No se hace ninguna pedagogía. Raro. Muy raro. Aunque no es Garzón el único ministro desaparecido durante la pandemia: hagan un repaso a ver cuántos nombres de ministros se saben. Muy pocos. Pero lo de Garzón es llamativo porque su ámbito es de conexión directa con la vida normal de la población. Y tiene por delante un trabajo ingente. Por mencionar algunos campos de actuación, hay mucho que hacer en publicidad, sobre todo la de televisión; en el etiquetado de alimentos envasados, por ejemplo, la miel; en la unificación de tallas textiles y de calzado; en la regulación de denominaciones de origen... Y más aún en las relaciones de usuarios y consumidores con la banca, con los seguros, con las telefónicas, con las eléctricas… Hay mucho que hacer en cuanto a envases de plástico y su reciclado, en el uso del agua y su explotación por las concesionarias municipales, en recogida urbana y procesado de residuos, en el juego …

Lo cierto es que Garzón está como desaparecido. Para mí que, al ser comunista, le han ordenado -o fue una de las condiciones para formar el gobierno de coalición- que mantenga lo que ahora llaman un perfil bajo. Que reduzca al mínimo sus apariciones públicas. Que se calle. Lo que es malo para nosotros, los consumidores.