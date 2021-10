Ganas de volver a la Puerta del Sol

Hay vida más allá del virus. Las olas se van a seguir produciendo porque es biología pura, por desgracia la gente seguirá cayendo enferma y, Dios no lo quiera, habrás más muertos, y serán necesarias no sé cuántas vacunas. Pero sigue habiendo vida. Con cautela, respeto, civismo y sentido común, más o menos hacemos todo lo que hacíamos hasta marzo de 2020. Quizás la comunidad que ha ido por delante de las demás, la que mejor gestión ha hecho de la pandemia por mucho que le pese al Gobierno, ha sido Madrid. Entre vida y economía, me quedo con la vida. Entre vida y economía cautelosa con la pandemia, hay que buscar un equilibrio sostenible. Creo que eso es lo que ha hecho Madrid. Pues bien, iba a ir a la capi en abril de 2020 a correr el Maratón, pero se suspendió como era normal. Ahora tengo la intención, el objetivo de irme a tomar las uvas a la Puerta del Sol, previas compras en la calle Preciados, Lotería en doña Manolita, belenes en la Plaza Mayor y, cómo no, San Silvestre Vallecana. De Madrid... al 2022.