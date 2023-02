Las subvenciones las carga el diablo. Cuando son generales e indiscriminadas favorecen más a los que más tienen. ¿Ejemplos? A porrillo: medio país está viajando gratis, o casi, gracias a las subvenciones del Gobierno a los billetes de tren. En Almería se nota poco porque no tenemos trenes. En cambio, en otros territorios pueden estar todo el día como cinguillos por cuatro perras. O sin pagar un céntimo, como los asturianos y los cántabros, a los que el Gobierno no les cobra los billetes FEVE hasta que achiquen los trenes o agranden los túneles. Otros que disfrutan de grandes rebajas, y nada menos que en el AVE, son los vallisoletanos y los segovianos que se pueden permitir el lujo de trabajar en Madrid y vivir en sus ciudades: el bono de 50 viajes, que les costaba 540 eurazos, se lo han dejado en 142,50 con las rebajas de enero.

En los transportes por carretera, las subvenciones han sido sobre el precio de los combustibles. Bueno, pues, según el Banco de España (que no es sospechoso de izquierdismo) esta bajada ha beneficiado más a los más ricos: las familias con rentas más altas (30 % del total de España), o sea, la "gente de bien", se han ahorrado 240 millones de euros. Otro 30 %, en este caso las familias de rentas más bajas (los tiesos, que diría Susana Díaz), se han ahorrado 142 millones. Hagan sus cuentas.

Con el IVA de los alimentos básicos está pasando algo aun peor. El IVA del pan pasó del 4 % al 0 %. Y según datos oficiales, la bajada del precio de venta al público ha sido un 0,2 % de media. ¿A alguien le han bajado la chapata en su tienda? Otro ejemplo, que a lo mejor es anecdótico: según nuestro quesero de guardia, al día siguiente de bajar el IVA de la leche (también del 4 al 0 %) TODOS sus suministradores de quesos le han subido entre un 8 y un 10 %. Alguien se está forrando con las medidas sociales del Gobierno. Las empresas de gran consumo, piden que se siga bajando el IVA. Como el del pan, la leche, etc. está en cero, ahora quieren que bajen el de la carne y el pescado. No sabemos si incluyen en el pescado y carne la gamba de Garrucha y el Jamón de Jabugo, que son habituales en los comedores de beneficiencia de la gente de bien. En resumen, todo el mundo pide que se bajen los impuestos. Todo el mundo que no tiene el poder de bajarlos. Porque los mismos que piden bajadas, cuando tienen el poder los suben. Como Rajoy, que subió la presión fiscal durante su gobierno. Eso sí, se los bajan a la gente de bien, que son menos.