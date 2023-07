Feijóo no puede ser presidente. No puede gobernar este país una persona que miente a sabiendas, que trata de engañar y confundir a la gente, tal y como lo viene haciendo el candidato del PP. Estos comportamientos deben penalizarse en las urnas, de forma clara y rotunda, ya que alguien que es capaz de hacer eso no es de fiar. Alguien que hace un uso absolutamente execrable del terrorismo y cuestiona hasta la profesionalidad de los carteros y de su trabajo en este proceso electoral, debe ser descartado automáticamente.

El próximo 23 de julio no solo vamos a votar avance contra retroceso, PSOE o PP, sino que también vamos a decidir si alguien que no le dice la verdad a sus conciudadanos puede estar al frente de un gobierno donde, además, también tendrá una alta responsabilidad el señor Abascal, otro mentiroso compulsivo.

España merece otra cosa, merece un gobierno del PSOE que mire por las personas, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por la igualdad de oportunidades y que nos haga progresar, tal y como ha ocurrido en estos años. El último dato que hemos conocido en este sentido es muy revelador: España es la primera economía de la zona euro que reduce la inflación por debajo del 2%; o lo que es lo mismo, nueve puntos en tan solo un año.

La realidad en nuestro país es que se han creado en España, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, dos millones de empleos y en Almería tenemos a 35.000 personas más inscritas en la Seguridad Social de las que había en 2018. El objetivo que nos marcamos para la próxima legislatura es alcanzar el pleno empleo en España. De la misma manera, el PSOE se compromete a seguir incrementando las pensiones conforme al IPC, llenar la hucha del sistema y a crear 250.000 nuevas plazas de FP. Además, vamos a seguir mejorando el Estado del bienestar con unos servicios públicos que estén a la altura de nuestro gran país en cuestiones como la dependencia o la sanidad pública, cuya cartera de servicios crecerá para incluir odontología, fisioterapia, oftalmología, psiquiatría y psicología clínica. Con Pedro Sánchez, Almería tiene también garantizado su futuro con la puesta a disposición de los recursos hídricos que necesitamos y la finalización de las obras de la alta velocidad. Votar al PSOE el próximo 23 de julio es la única garantía de seguir avanzando frente a la lluvia de mentiras de la derecha.