M-Clan y mi enfado por la firma negada

Hoy uso este 'cañillo' como deshago. El sábado pasado estuve en Huércal en el concierto de M-Clan. Era la cuarta vez que los veía. La primera fue el 11 de agosto de 2001 en la plaza de toros de Vera. Con solo doce años asistía al primer concierto de mi vida. Había escuchado en la radio Llamando a la tierra, Carolina y Maggie despierta y me había enamorado del grupo murciano. Cogí 1.500 pesetas que había ahorrado con esfuerzo guardando ese sobre que me daba mi abuela por el día de mi santo y compré el tique. Desde entonces, y ya han pasado 20 años, conservo esa entrada como oro en paño.

Cuando hace más de un año vi que M-Clan vendría a Huércal, me vino a la cabeza: "voy a intentar que Carlos Tarque (el cantante) me firme la entrada del 2001". Me acredité como prensa, para tener alguna opción más de lograr acceso a él, y recorrí 85 kms con mi vieja entrada en la mochila. Una vez allí, llegó el chasco: "No reciben a nadie, excepto al alcalde", me dijeron. Yo, que solo quería la firma, le pedí que le hicieran llegar la entrada. Sin éxito. El enfado y la decepción me durarán, al menos, otros 20 años.