De pequeño los veranos me tocaba me tocaba hacer las facturas del Restaurante con la misma condición, y ordenar los talonarios de copias, pues las facturas se confeccionaban a mano, debían venir numeradas de la imprenta, y las copias se hacían con papel de calco Kores azul. Si yo me equivocaba en algún precio al hacer la factura, y “lo pillaban” los inspectores de Información y Turismo, a mi padre le ponían una multa, que tenía que pagar, no presuntamente sino efectivamente. No había excusas que valieran. Ahora, si dicen que algún subordinado comete algún desafuero, lo primero que pasa es que como no hay sentencia de un juzgado, no lo ha cometido, pues mientras no lo diga el juzgado, presuntamente lo ha cometido. Pero no sólo eso, sino que como hay tantos pleitos, lo que antes se resolvía casi que sobre la marcha, ahora se lleva “una pila de tiempo”, así que cuando llega la sentencia condenatoria, se han perjudicado muchos de los daños colaterales del suceso. Presuntamente digo lo anterior por el o los que, presuntamente, se, presuntamente, han, presuntamente, lucrado con, presuntamente, contratos de ventas.