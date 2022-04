Muerte y análisis masivo de datos

La DGT me mola y, sobre todo, su Director General. Siempre me lo ha parecido; ya cuando lo fue entre 2004 y 2012 ya me lo pareció. Que lo vuelva a ser ahora, desde 2018, ¡ya es la repera! (No explicaré ahora el chiste, lo dejo para quien conozca el nombre de pila del personaje.) Y es que este año ha vuelto a ser muy sobresaliente la campaña lanzada desde la DGT para reducir las muertes por accidente de tráfico en nuestras carreteras durante la Semana Santa: aparecen (simbólicamente) treinta y seis personas anunciándonos que van a fallecer en tal periodo y por el citado motivo.

36dgt.es he podido leer en algún sitio como lema de la campaña. La fundamentación de dicho número se encuentra en una expresión que, traída desde el léxico inglés, se nos ha colado perdiendo casi todo su poder evocativo. Hablar del "Big Data", algo así como un "almacenamiento masivo de datos" podríamos traducirlo literalmente, es estar a la moda. Pero como casi todo lo que se traduce, menos el "fast food", pierde mucho al acercarlo a la realidad. Y es que, si la información es poder, si no puedes interpretar la información entonces estás perdido.

Los pasos dados en el ámbito científico para tratar con los datos que se acumulan masivamente, pensemos en todas las operaciones financieras que se realizan en cada momento y de las cuales ha de tenerse permanente seguimiento para tomar las decisiones más acertadas, son extraordinarios. Y aquí, en Almería, estamos de enhorabuena: a partir del próximo curso se podrá cursar un Doble Grado en Economía y Matemáticas, adscrito a la Facultad de Ciencias Experimentales.

Por eso el Big Data tiene su importancia en lo que no se traduce: la capacidad de análisis de los datos que, siendo masivos, son tratables desde un punto de vista estadístico; es decir, conseguimos hacer que las cantidades ingentes de datos acumulados nos permitan tomar decisiones. O sea, que lo importante no es almacenar, sino analizar. Es como la vida misma: lo importante no es cargar con una maleta, sino con una mochila, ligero de equipaje y sabiendo dónde guardas cada cosa que te será esencial para el viaje.

Y a fuer de las cifras, veintiséis personas fallecidas hasta las 24:00 horas del lunes, hay que colegir que la campaña, en términos estructurales (y guardando en nuestra memoria las 26 vidas perdidas), ha sido todo un éxito. Lo dicho, con su vuelta, el sr. Navarro es la "re-pera".