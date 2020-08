Niveles de educación

Meinvita a escribir este artículo los últimos acontecimientos sucedidos a la portavoz del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, y es en este punto, que quiero recordar ciertos niveles de ética, que conforman una educación social y especializada en nuestras funciones. Asi pues, primero nos vamos formando en distintas relaciones que conforman nuestra trayectoria, dentro de un proceso que no tiene límite alguno definido, no se reduce a un periodo determinado de la vida, sino que comienza con esta y dura toda una generación, recibiendo impresiones, sentimientos que educan nuestra energía y aumentan el contenido esencial de su conducta. Pero esta orientación general, está acompañada de una vocación determinada hacia un lado y fin particular de la vida, es un proceso subjetivo que depende de su constitución natural, del medio, sus condiciones y su acción sobre él; el ejercicio habitual de este fin en su producción objetiva forma nuestra profesión y la experiencia de los respectivos oficios, siendo la vida entera un continuo aprendizaje; luego tenemos que distinguir en la educación dos órdenes: uno general en el que ser humano ejercita todas sus facultades, y otro especial, en que según su tendencia predominante coopera en alguna de sus diversas obras que contiene un sistema de fines educativos en diversos grados más o menos diferentes en su continuidad. Pues bien dicho esto tenemos que recocer que la educación ha sufrido un declive, influenciada por el sistema económico, y de intereses que ha terminado creando un vocabulario incendiario del que también es víctima el Congreso de los Diputados, lanzando frases poco constructivas y muy repetidas, como es el caso de Cayetana Álvarez de Toledo calificando de "terrorista" al padre de Pablo Iglesias y a la que el partido no tuvo el menor empacho en fulminarla como portavoz del mismo; o la presión a Pablo Iglesias, calificada por Iñaki López con la frase: "nos está quedando un país precioso", no se hizo esperar la respuesta del señor Hernando, recordando los acosos al P.P y aquello del "jarabe democrático"; anécdotas curiosas, siempre se han dado en el Congreso, pero lamentablemente han triunfado la soez, sobre el buen estilo, al que tampoco ha hecho honor el señor Rufián; por lo que podemos deducir que la educación se ve acosada por un sistema económico y de intereses creados, cuya meta es el "Y tú más " En fin, terminamos recordando aquello que dijo el general Eisehower: "la educación es el complejo militar industrial."