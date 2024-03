Mirando al cielo y cualquier aplicación móvil para ver si llueve o no. Esto podría ser el resumen que están viviendo las hermandades de la ciudad cada día. Mala suerte después de que viviéramos la semana pasada un verano en pleno invierno. Lo que está claro es que, a pesar de las condiciones meteorológicas, la semana de Pasión de Almería se ha convertido en una de las más importantes de nuestro territorio. Hace 20 años nada tiene que ver con lo que nuestras calles viven hoy en día. Ya desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección el sinfín de tronos y la calidad de las imágenes hacen que seamos referencia para el turismo y que ciudades como Málaga y Sevilla puedan, incluso, envidiar a nuestra ciudad. Un espectáculo que hace que las calles almerienses se vistan de gala gracias al esfuerzo de los cofrades cuyo trabajo y esfuerzo ha sido reconocido en 2003 por la Junta de Andalucía declarándola de Interés Turístico Nacional de Andalucía y que en 2019 obtuvo el título de Interés Turístico Nacional por el Gobierno. El mundo de la Semana Santa en nuestra provincia está creciendo a un ritmo vertiginoso. Cada día más jóvenes viven la fe y el cariño a su ciudad para que ese mundillo de incienso no se apague. Recuerdo que hubo años en las que algunas hermandades lo tenían complicado porque no encontraban costaleros. Podemos sacar pecho de que cuando uno quiere, se puede. Es decir, la Catedral no se siente abandonada y la vemos lucir como nadie. Buen criterio han tenido para que sea un gran punto de encuentro de todas las procesiones. Tenemos que estas orgullosos de ver un centro lleno de gente o una Puerta Purchena a reventar por el famoso ‘americano’, pero esto siempre ha sido por la ilusión que le han puestos los hermanos mayores para que no falte ni un detalle. Hasta el famoso Vía Crucis del Cristo de la Escucha que cada año se supera en número de fieles convirtiendo la ‘madrugá’ almeriense en emoción pura. Miren, que no nos quiten lo nuestro y disfruten de una recreación de los últimos días de Cristo que hacen que nuestra Almería se convierta en una ciudad de primera estos días. ¡Feliz Miércoles Santo!