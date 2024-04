Verdad’ es una de la palabras con más sentido en una sociedad de bienestar. Un término, que por desgracia, poco lo utiliza la clase política de nuestro país a la hora de presentarnos sus propuestas o dar explicaciones por alguna cuestión. Pedro Sánchez es uno de los ejemplos más curiosos que hemos tenido. Aunque claro, él se acoge a su famosa frase de que no miente sino que cambia de opinión. La hemeroteca es inmensa, pero su pachorra y la del Gobierno es infinita. Fíjense, el viernes pasado, con la que está cayendo por las informaciones de Begoña Gómez, va al Valle de Cuelgamuros para sacar de quicio a la oposición y hacerse la foto. Un evento que no estaba anunciado por la agenda de Moncloa. Lo bueno que tiene es que le da igual todo, qué envidia que no se sienta atacado o criticado por la opinión pública. Al menos sus socios son claros y van de frente. El último ha sido Pere Aragonès en el Senado. Ya no en un mitin o en una rueda de prensa, ya lo dice abiertamente en la Cámara Alta delante de todo el mundo. Me refiero a su risa socarrona con la que afirma que el referéndum se va hacer sí o sí. Y claro el caos fue desolador, pero lleva razón en el aspecto de que si consiguieron la amnistía esto lograrán también . Y lo dice tan normal acogiéndose y mofándose por los cambios de opinión del presidente del Gobierno. En este aspecto no miente ni enmarrona cuando le preguntan por sus objetivos políticos. Lo triste de esta verdad es que están reconociendo que se va hacer, cueste lo que cueste, lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017. Es decir, públicamente se está reconociendo que en un futuro se va acometer algo que no ampara la Constitución. El ladrón avisa de su robo. El ejecutivo, mientras tanto, no sabe qué hacer y ahora está enriqueciendo el archivo audiovisual que los medios utilizarán para cuando se apruebe la consulta independentista. Lo que no entiendo es qué harán los asesores y mira que son. Porque entre la respuestas a los periodistas por el ‘Koldogate’ y lo que dicen sus socios, quedan como alumnos de primero de política. Lo que les decía, alguien no nos miente, aunque esa realidad sea difícil de digerir.