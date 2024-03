Si pestañeas te lo pierdes. Esta frase sería un buen comentario para una carrera de Fórmula 1, pero este medio segundo en el que los acontecimientos van a una velocidad vertiginosa ocurre con el nuevo amo de la política, el señor Puigdemont. Mañana presentará su candidatura, con toda su cara y con su risa socarrona, para las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo. Algo que su enemigo íntimo, ERC, no se lo esperaba. Bueno, de hecho, según dicen las informaciones, el adelanto electoral viene de una operación de los republicanos y los socialistas. Lo que no saben, y miren que ya ha hecho bastantes pifias, es que el expresidente de la Generalitat lo tiene todo bien atado. Incluso ante los giros inesperados de Sánchez. Es decir, ha hecho una ley de amnistía a su medida y vendrá y será de nuevo el presidente de la autonomía sin ningún problema. Como decía, una jugada inesperada, que si todo va según lo esperado, hará que el hundimiento de Salvador Illa sea bestial. Aunque ya les digo yo que a Sánchez no le preocupa mucho. Ya se sabe que prefiere tener mandando a sus socios en las comunidades clave para tener bien atados sus pactos ‘Frankenstein’. La película se va acabando y por mucho que insistan o creamos que no, la amnistía es una realidad a pesar de lo que digan jueces y demás expertos. Yo cuando escucho que es imposible, pienso que hemos vivido tanta cosas inverosímiles que esto no es nada. A colación, y para no complicarse la vida, María Jesús Montero ya ha dicho que no tendremos Presupuestos. Claro, ahora viene el miedo de las discusiones entre Junts y ERC. Algo también parecido pasará en las elecciones vascas con PNV y Bildu. Lo tienen complicado todos y más, con socios que son el verdugo del otro. Lo que es gracioso es que ya no hay ni el simple esfuerzo de realizar ni siquiera una página de cuentas para el Estado. Por esa regla de tres ¿para qué vamos hacer la cama, si luego por la noche nos acostamos de nuevo? Es de cara dura, pero bueno después de los comicios europeos de junio, posiblemente empiece el toma y daca y el reparto de millones a sus socios que son lehendakari y president. En 24 horas se cierra el capítulo de la vuelta del famoso prófugo que ha manejado en los últimos meses la agenda política del país.