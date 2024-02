La prueba ha sido difícil y la resaca del pasado 23 de julio ya ha pasado. Sobre todo para el presidente de los populares, Núñez Feijóo. El test en su tierra natal ha sido superado y sabía que se la jugaba. Si finalmente no se hubiese conseguido la mayoría, el gallego tendría que haber dejado su sillón del despacho de Génova 13. Ahora es cuando los azules se pueden sentir fuertes y apuntar más al contrario. Y eso que la historia off the record con los periodistas fue una metedura de pata que para Pontón y al propio Sánchez les vino de perlas. Aunque de esa historia todavía les queda aguantar bastante en el Congreso con un Óscar Puente desatado. Es tiempo para reflexionar y ¿qué pasa en Galicia que no ocurre en el resto de España? Un lugar donde sus costumbres, mariscos y otras cuestiones no se pueden tocar, algo parecido les ocurre a los valencianos. El gallego de a pie se siente muy de su terra y eso de los plurinacionalismos no es de su convicción, aunque el BNG se empeñe. Un resultado en las urnas cuyos perdedores máximos han sido los socialistas. Un batacazo que ya muchos barones de Ferraz están echando en cara al jefe, el primero Page. Aunque les digo también, el presidente de Castilla-La Mancha ladra por la mañana hasta que recibe la llamada por la noche. Está claro que algo tiene que ver y más sabiendo que hay citas electorales autonómicas que tienen un tinte nacional. Comunidades como Andalucía, Valencia o Galicia son un poco la visión, pero miren lo que pasó finalmente este verano pasado. Sánchez reflexionará, pero es un tipo fuerte a pesar de la bofetada recibida en Galicia. Sabe jugar muy bien aunque tiene una legislatura muy complicada cogida por el mismo Puigdemont. Fíjense que puede quedar incluso como el héroe de España, recuerden la historia que les cuento a continuación. La amnistía no saldrá y su propia estrategia será la de decir que él no acepta bandazos contra la Constitución. Con esta fantasía igual nos convoca elecciones. Eso sí, con un Sánchez que en sus mítines dejará claro que lo ha hecho todo por su amor a su país. La hemeroteca no le hará daño y veremos si el sueño que tiene ahora Feijóo tras el resultado del pasado domingo, se desvanece de nuevo. A pesar del partido, nunca te fíes del rival.