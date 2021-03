Plandemitas y fiesteros

¿es que la pandemia no se va a acabar nunca? Apenas ha mejorado el tiempo y las horas de luz se han alargado, ya volvemos a sufrir otro repunte. Y a la vuelta de Semana Santa los expertos prevén una cuarta ola de contagios. Los casos de trombosis, con muertes incluidas, que han sido relacionados -o no, que aún no lo sabemos con seguridad- con la vacuna de Oxford-AstraZeneca, y la mala distribución que los países fabricantes hacen de las demás vacunas, incluso faltando a los contratos que firmaron con la Unión Europea, porque anteponen sus intereses nacionales a los del resto de la Humanidad, han provocado una batalla política y económica y demuestran que a pesar de la extrema gravedad de la situación sanitaria internacional y de la ruina consecuente a la pandemia sigue siendo la economía y su hijastra, la política, la preocupación principal de los gobernantes, no la Salud de los ciudadanos. A esto se une el escepticismo y la duda que siembra la extrema derecha a través de los plandemitas.

Los plandemitas son estos conspiranoicos que dicen que todo se debe a un plan mundial para no sé qué objetivos oscuros. Dicen que no existe el coronavirus y que con las vacunas lo que pretenden los gobiernos es inocularnos un chip para controlarnos y todo eso. Un disparate. Los plandemitas están relacionados con la ultraderecha. Ninguno de ellos dejará de vacunarse cuando le toque, pero mientras tanto van sembrando dudas. Ya nadie les cree, pero su actitud influye entre los que "pasan" del coronavirus y, por ejemplo, organizan o participan en fiestas ilegales.

Y esta es otra. ¡Qué mala ha sido la educación que hemos dado a los jóvenes! Nada les hemos enseñado sobre responsabilidad social, convivencia, libertad dentro de la ley, solidaridad con el que sufre, sentido humanitario y tantos otros conceptos que ahora les serían de gran provecho. ¡Y esos padres! ¡¿Cómo están tolerando que sus hijos participen en esas actividades que son campo abonado para el coronavirus?! Y ellos, ¿acaso no piensan en que, sin saberlo, pueden transmitir la enfermedad desde una fiesta nocturna de alcohol y drogas a sus padres y sus abuelos?

Desde aquí propongo al Gobierno de la Junta que organice un programa de información para jóvenes fiesteros irresponsables y plandemitas: que se les lleve a visitar las ucis, para que vean y aprendan in situ si hay o no pandemia y los efectos del coronavirus.