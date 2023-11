Conservo mi Enciclopedia Álvarez de la escuela, pero no la tengo a mano. Por lo tanto, no puedo buscar una poesía, en la que un padre de familia le pedía al Sr. Juez que paralizara el desahucio de su familia de lacasa en la que vivían. Cuando la leí por primera vez, debía tener unos 7 u 8 años, pero “se me quedó grabada”.

Me ha venido ese recuerdo porque he leído, creo que en estas mismas páginas, que “una familia, con tres menores a su cargo, ha sido desahuciada en el barrio almeriense de El Puche. El desalojo se llevó acabo tras un operativo policial que encontró la oposición de numerosos vecinos y colectivos que fueron a apoyar a la familia”.

En esa noticia también se hablaba de que el tema se discutió en el pleno del Ayuntamiento, pero no llegaron a ningún acuerdo para que éste hiciera algo por dicha familia.

Me va a perdonar el Director que hoy no escriba los 1.250 caracteres que debe tener esta colaboración, pero mis sentimientos me lo impiden.