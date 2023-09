Permítame estimado lector que inicie este suelto de mi Rambla, recomendándole un libro. Lo tenía atrasado en mi librería y me ha parecido de especial interés. De hecho Bill Gates y su esposa Melinda lo consideran un libro de “lectura obligatoria”. Su título es “Piénsalo otra vez” y su autor es Adam Grant, que está considerado uno de los diez pensadores de management más influyentes del mundo. La tesis del profesor norteamericano y que comparto, es que siempre nos mantenemos firmes en lo que hemos pensado y expuesto, que puesto a llevarlo a cabo puede ser un mal ejercicio para nuestra mejora y el de nuestro entorno personal y/o profesional. Al titular esta columna de hoy, me he dado cuenta de la sabiduría y el contenido que tiene.

Cuando pensamos algo, se nos ocurre una idea o creemos saber la esencia de un proyecto, lo hacemos bajo la influencia de ese momento, de nuestra visión y de nuestro estado de ánimo.

Concluyendo, que el mundo de las ideas puede ser tan vulnerable como las circunstancias que lo condicionan, pero en el de las realidades ya ejecutadas ya no hay vuelta atrás.