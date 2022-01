Salud o economía (2)

Juan Manuel Moreno no ha querido someterse a una sesión del Parlamento sobre el estado de la Salud en Andalucía. Y ha hecho bien, porque es deplorable. Y la única responsable es la Junta que él preside. Resulta que se han cargado la Atención Primaria. Así, sin paliativos. Las bajas del personal sanitario no se cubren en su totalidad, según el Satse, habiendo gente de sobra en lista de espera, y la relación médico-paciente se ha deteriorado. Igual que en Educación. Ya no se dan estadísticas y porcentajes de aulas confinadas ni de incidencia del covid entre los enseñantes. No se cubren todas las bajas, como el otro día reconoció el delegado del área en Almería, y hay colegios que a ciertas horas tienen que sacar a los niños al patio por falta de maestros que los atiendan. La medida absurda, sin ninguna base científica, de que no se confinan clases hasta que tengan 5 niños contagiados no ha servido ni para maquillar los datos de incidencia y tampoco ha favorecido la llamada conciliación, pues no se ha dado soluciones a los padres que tienen que atender a sus hijos contagiados o que han sido contactos de contagiados. Menos mal que un juez ha determinado que son procedentes las bajas laborales de los padres para que puedan cumplir con su deber de atender a los hijos en situación de confinamiento. Tampoco ha servido de mucho el teletrabajo, pues solo puede hacer uso de él una parte de la población. La ómicron está siendo tan devastadora que está poniendo en peligro toda la estructura funcional de la sociedad y del Estado, y los políticos, más atentos a su continuidad en los cargos y sus intereses electorales que al interés público, no han sabido implementar -se dice ahora en los estamentos económicos- soluciones y recursos para hacer frente a la evolución actual de la pandemia.

Bien, pues de todo esto se habla muy poco en la televisión de Moreno. Por el contrario, está llena de programas de propaganda turística y del folclore andaluz, desde la mañana a la tarde, incitando a la gente a viajar haciendo caso omiso de la pandemia. Incluso han aprovechado para aprobar la construcción de un hotel de lujo -denegado por la Junta anterior- en la Bahía de los Genoveses, pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. No, no tiene el señor Moreno nada de qué felicitarse en el tratamiento del covid en Andalucía. Así que ¿para qué un debate sobre el estado de la Salud en la región?