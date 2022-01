Salud... o economía

Ya se habla de la Semana Santa. Pronto dirán que hay que salvar la Semana Santa. Ojalá. Ojalá sea una Semana Santa normal, como dice Marín. Pero es curioso cómo por enésima vez nos encaminamos a otra campaña mercantil intentando obviar el coronavirus. Y mientras, de campaña en campaña, la pandemia sigue y la gente muere. Esa es la puta, perdón, pura verdad. Pueden edulcorar la situación diciendo la tontada de "gripalizar" el coronavirus. Pero la verdad es que sigue ahí, amenazando la economía, dicen algunos, amenazando la salud colectiva, afirmo yo. La guerra contra la pandemia continúa, la disfracen como la disfracen, y la vida de la gente sigue amenazada.

La pandemia ha puesto en tela de juicio el sistema económico. Y no se ha previsto ningún cambio o reforma estructural para hacer frente a las sucesivas crisis que ha ido provocando. El sistema se ha manifestado débil. El virus lo ha herido. El equilibrio entre Salud y Economía aún no se ha producido, entre otras cosas porque ese equilibrio no se sitúa en el mismo punto para todo el mundo. Para la izquierda el equilibrio sería un punto escorado hacia la Salud. Para la derecha, hacia la Economía. Se han necesitado, se necesitan aún, políticos que den su futuro por perdido electoralmente y tomen decisiones drásticas en lo económico para controlar la pandemia. Pero los políticos quieren sucederse a sí mismos tras el virus, y si es posible con alguna aureola de haber sido los dominadores de la enfermedad. Para eso, no hay que "dañar", dicen, la Economía. Por eso la medida, arbitraria, sin ningún criterio científico que la avale, de no confinar clases en los colegios hasta alcanzar los 5 contagios en la misma aula. Una temeridad. Otra, la de acortar las cuarentenas. Pero mientras tanto, no se contrata a los sanitarios que hacen falta, habiendo miles de ellos en lista de espera.

Las medidas deben ser drásticas, como ha puesto de manifiesto el avance vertiginoso de la variante ómicron. Todo lo demás es alargar la pandemia innecesariamente. Y no hay que hacer caso a la oposición: ya hemos visto que son capaces de ir a Europa a pedir que no se den a España los recursos necesarios porque gobierna una coalición de izquierdas. Para ellos, ni pandemia ni nada. Ni salud de los españoles -tan patriotas como son- ni nada. Gobierno: que digan lo que quieran. Hay que quemar todos los recursos. Esta guerra la vamos a ganar.