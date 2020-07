P ARA todos aquellos que me han preguntado por esta expresion, también para aquellos que conocen este latinajo, no viene mal recordar el mensaje, en un país donde los "dichos" ocupan una parcela acompañada de respuestas; pues bien, este no lo es menos y al que considero que tenemos la obligación de poner en practica; el filoso Immanuel Kant utilizaba esta expresion como un lema de la naturaleza de la Ilustración: "¡Atrévete a saber!" Sin embargo, no era patente de este, el verdadero autor es Horacio y le daba un significado más moral "¡Atrévete a ser sensato!". Por mi parte tengo que decir que evidentemente la escogí como precedente de mis artículos, que dicho sea de paso, el principal objetivo es despertad la curiosidad, razonar sobre lo leído y en definitiva hacer uso de la capacidad de pensar por sí mismo. En el siglo XVIII, Kant en su periodo crítico, se contestaba a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? y es en este artículo donde aparece este famoso "dictum", la ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad, cuando la causa no reside en una falta de entendimiento, sino en la de decisión y ánimo para servirse de el con independencia de los demás; Sapere Aude!: Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, he aquí el lema de la Ilustración. De esta expresion latina se han dado muchas interpretaciones por la polisemia del verbo latino "sapere" y sus dos sentidos, derivado de saber: tener sabor; y conocer del que derivan: entender, razonar, ser sabio….Aude (atrévete) a conocer la verdad, no mires para otro lado; pero como hemos dicho, no lo patento Kant, o es de origen desconocido como tantos otros, este es del gran poeta latino Horacio que lo incluye en un verso de una de sus Epístolas y que está dedicada a un tal Lolio al que anima a ser diligente, atrévete a ser sensato, quien aplaza el vivir rectamente, espera como un paleto a que se agote la corriente del rio; aquí en Horacio la expresion difiere de las demás, donde afirma que "se tenga el valor de servirse de su propio entendimiento", como vemos en Horacio tiene un sentido moral (vivir rectamente), es una cuestión de razón pura; sin embargo en Kant, se podría decir que es más una razón práctica, luego la idea de sabiduría y virtud nos llevaría demasiado lejos, quede aquí constancia de la virtualidad de los clásicos a la hora de proporcionar ideas, pero generosamente abiertas a la hora de diferentes interpretaciones.