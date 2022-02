Teatro Internacional

Inseparables. Son indisociables los escenarios de la política interna y externa de cada nación y cómo interactúan entre ellos. Teatro es una palabra de origen griego, theatron, que significa "lugar para ver". Aristóteles en su obra poética relaciona el origen del teatro con las fiestas en honor de Dioniso, dios de la fertilidad y el vino en la mitología griega. Partiendo de estas ceremonias rituales, los griegos crearon una de las aportaciones esenciales de nuestra raíz cultural greco-latina. Para Aristóteles el teatro clásico u obra dramática que nosotros conocemos, es una forma de arte que emplea al mismo tiempo diferentes recursos, como la palabra, música, ritmo, decorado y vestuario, con el objetivo de imitar a personas que realizan acciones. Los cimientos de las humanidades están formados por cuatro áreas de conocimiento vitales: mitología griega, cultura y política griega, ciencia griega y teatro griego. Imprescindibles para estudiar y analizar la política. Todas las naciones están en el escenario de este mundo, no obstante, en las relaciones de poder las hay que carecen de texto, de voz. A lo sumo actúan como coro monocorde en órbitas de dominio, o en el peor de los casos, en ámbitos de temor y amenaza. También están las que figuran como tramoya fácilmente sustituible. La democracia liberal, con todas sus imperfecciones, es el sistema de gobierno que se construye y actúa con el objetivo de poner remedio a los dramas, comedias y tragedias que encierra el poder, incluido el hecho de que cada nación tenga su papel en el teatro de la autoridad y el gobierno. En el debate de las culturas mundiales. Pienso que esta es una de las posibilidades de aprender y pensar sobre la naturaleza humana, el poder y la pasión de dominio, más importantes que nos ofrece la historia, en particular, y las humanidades en general. El estrambótico Gobierno de coalición pobresista que sufragamos los españoles tiene como objetivo principal ofrecer en sacrificio a España como si fuera Ifigenia en La Ilíada, para satisfacer sus totalitarias e internacionales ambiciones. Es obvio que el titular del ejecutivo y el expresidente no son Agamenón ni Menelao. Son calcos del taimado Therón, desenmascarado en sus fechorías por la reina Gorgo de Esparta, mientras que los 299 y el rey Leónidas hacían frente a los persas en las Termópilas. Las palabras tienen poder. El silencio también.