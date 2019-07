El martes próximo, las distintas fuerzas del arco parlamentario tendrán la posibilidad de demostrar su altura política, en la votación de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El resultado que arrojaron las urnas el 28 de abril ha abierto una puerta para comprobar el grado de compromiso de los diferentes partidos con nuestro país. Estamos ante un tiempo de responsabilidad, en el que los representantes elegidos por los ciudadanos deberían hacer valer el interés general como valor supremo de la democracia.

Los españoles y las españolas hablaron con claridad en las elecciones del 28-A y le dieron al PSOE una mayoría sólida. Ésta es una realidad constatable y ha sido el punto de partida de las negociaciones que han venido en las semanas posteriores.

Este país no se merece unas nuevas elecciones. Los socialistas llevamos tiempo insistiendo en la necesidad, en la urgencia, de poner en marcha medidas que reviertan la desigualdad que fue creciendo como una mala hierba durante los gobiernos del PP. En esa tarea se empleó a fondo el gobierno de Pedro Sánchez antes de convocar elecciones y fruto de ese compromiso social, de los bien llamados 'viernes sociales', el PSOE consiguió el apoyo mayoritario de la sociedad española.

España no puede estar sometida a un bloqueo permanente. España necesita un gobierno que comience a solucionar los problemas de la gente, con iniciativas que nos permitan avanzar, como se ha hecho en los últimos meses. Y esto lo han podido comprobar los almerienses en primera persona. El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho más por nuestra provincia en solo unos meses que el PP en siete años. Los ejemplos más llamativos los tenemos en el AVE, en la línea eléctrica que llegará a La Ribina o en medidas sociales que han beneficiado a miles de almerienses, como la subida del Salario Mínimo y las pensiones, la ampliación del permiso de paternidad o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

Éstas son pruebas evidentes de que el cambio que necesitaba España ha llegado de la mano de los socialistas. Esto es lo que la ciudadanía ha dicho que quiere y es lo que ha votado. Sin embargo, hay quien no está por la labor de respetar lo que los españoles dijeron en las urnas. El bloqueo de las instituciones no beneficia en nada a España, que no tiene ni un minuto que perder.