Tópicos catetos

Son frecuentes las reivindicaciones de la cocina casera que incluyen críticas a la cocina creativa, como si fueran opuestas o incompatibles. Una que he leído recientemente me ha sorprendido un poco porque la firma una profesional de trayectoria larga y premiada, Ana Vega Pérez. Le dedica un extenso elogio (merecido, desde luego) a las "guisanderas olvidadas" y concluye: "La creatividad y el 'pionerismo' están sobrevalorados". Para empezar, la creatividad es un valor en cualquier actividad humana. En el caso de la cocina, nuestros profesionales más creativos han utilizado la tradición para sus creaciones y, de rebote, han conseguido recuperar la tradición culinaria de casi toda España, que en las casas se estaba perdiendo. Renovándola, como es lógico y necesario. La disyuntiva, por tanto, no es entre cocina casera y cocina creativa, sino entre cocina y alimentación industrial. Y si no, miren ustedes, tópicos criticadores, un estudio de 2015 publicado en la revista "Lancet Global Health", que demuestra que en las dietas de 187 países han aumentado algo los alimentos saludables, pero mucho más la ingesta de alimentos como cárnicos procesados, bebidas azucaradas y productos superfluos. Pronosticaban que en 2020 casi el 75% de las muertes serían atribuibles a enfermedades no transmisibles -cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes- cuya relación con la dieta es incuestionable.

No son enemigas ni incompatibles la cocina casera y la creativa. Esta última es para darse un homenaje de vez en cuando; a diario hay que comer casero, pero casero de verdad: cocinando en casa con productos frescos. Y usando lo que nos ha enseñado la cocina creativa: reducir grasas y ajustar los tiempos y temperaturas de cocción para conservar los sabores y los nutrientes de los alimentos. No hay que denostar la cocina de vanguardia sino, al contrario, adaptarla a nuestra cocina de diario. Por el contrario, en el mundo se valora ampliamente la creatividad de la cocina española: la Academia Internacional de Gastronomía (24 academias de todo el mundo) ha otorgado a Toño Pérez, de Atrio el Gran Premio Arte de Cocina y a Maca de Castro, Chef del Futuro. Y el año pasado también premiaron a cocineros españoles. Aquí, algunos siguen ejerciendo de catetos.