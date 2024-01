Sabemos que en esta aldea global, que llamamos mundo, cualquier fenómeno social tiene consecuencias no sólo en el entorno geográfico inmediato sino que suele traspasar fronteras. Por otro lado cabe señalar que un suceso comunitario tiene también consecuencias, lógicamente, en las personas como individuos. Bien, sirva entonces este sencillo marco para hacer una aproximación sobre el impacto social y mental que puede tener sobre la población un crecimiento económico demasiado rápido. Pero antes de continuar debo señalar que el título no es mío. “Pasar del burro al Mercedes demasiado aprisa” fue la genialidad que, un buen día, me aportó una de mis pacientes. Y esta expresión vino a cuento tras reflexionar sobre la pasividad que caracteriza a nuestra sociedad a pesar de los agravios que sufrimos de manos de nuestros políticos.

El progreso económico y social puede contribuir a un aumento en la confianza y autoestima puesto que los ciudadanos se sentirían más capaces de emprender y más exitosos. Esto podría traer también aparejado un mayor sentido de logro y satisfacción personal.

Pero un desarrollo sustancial también puede conllevar importantes efectos indeseables que hay que tener en cuenta si deseamos prevenirlos. Un rápido crecimiento económico y social puede generar una presión social abrumadora. Enfrentarnos a expectativas que luego no se materializan junto con la sensación de competencia puede conducir a elevados niveles de estrés y ansiedad. Por otro lado es innegable que, a medida que algunos sectores de la sociedad prósperan más rápidamente que otros, la brecha entre ambos se acentuaría. Estas desigualdades pudieran generar sentimientos de injusticia y exclusión en aquellos que no hubieran podido subirse al tren del progreso. Por último un crecimiento acelerado podría traer cambios culturales abruptos, desencadenando una sensación de pérdida de identidad. La adopción rápida de nuevas claves y valores culturales tendría potencial para generar conflictos internos y dejarnos especialmente desarmados frente las injusticias que sufrimos.

El concepto de “burro al Mercedes” trata de señalar que la aceleración económica trae asociados retos humanos y psicológicos. Si bien el progreso puede generar optimismo, las posibles consecuencias negativas no deben obviarse. En última instancia crecimiento económico y social debe equilibrarse con el cuidado de la salud mental.