Mi campaña educativa

Apocas horas del cierre de campaña en Andalucía, quisiera poner algunas reflexiones encima de la mesa. Si piensas que la escuela no solo tiene que estar para dar contenidos de historia o de ciencias, sino para formar personas, futuros ciudadanos y ciudadanas, entonces seguramente estarás de acuerdo en que no se pueden dejar a un lado las problemáticas sociales, de todo tipo. Si queremos preparar personas para la vida actual, no podemos olvidar determinadas temáticas como las desigualdades, la pobreza, el cambio climático, la crisis energética, la vivienda, los movimientos migratorios, el sistema económico, la convivencia o tantos otros. Si la extrema derecha toca mínimamente el poder en Andalucía, no tengas duda de que solicitarán la Consejería de Educación y estos temas desaparecerán o serán mucho más difíciles de trabajar en las aulas. Por cierto, la desaparición de la historia de España de los contenidos es totalmente falsa. Una mentira más.

Piensa también si quieres que la escuela pública quede solo "para quienes no pueden pagarse una escuela privada" (palabras textuales de Esperanza Aguirre) o quieres que sea una escuela de calidad, pública, con los mejores medios y el mejor profesorado. Hay que superar la disyuntiva entre la escuela privada y la escuela pública del "todo vale". No está reñida una cosa con otra: necesitamos otro sistema de funcionamiento, apoyo y evaluación de centros. Quizá pienses: "mi hijo es bueno, yo prefiero que apoyen los privados, porque además me lo puedo permitir". En ese caso, recuerda que vivimos en sociedad y que tu hijo o tu hija saldrá a la calle. Yo no quiero que mis hijas se encuentren con personas que les traten mal, personas con una vida arruinada, personas insatisfechas que han quedado en la cuneta solo por no poder costearse una educación privada. Por eso quiero una escuela pública donde todo el mundo tenga el máximo nivel en contenidos, en lo personal y en lo social. Piensa qué partidos defienden una cosa u otra.

Por último, solo un recordatorio: estamos votando en elecciones ANDALUZAS. Y aquí durante los últimos cuatro años ha gobernado una coalición de PP-C's. Es importante saber a favor y en contra de quién votamos. No caigamos en la demagogia de la política migratoria (la comunidad no tiene competencias), ni en el discurso de "echar a los rojos". No están, en Andalucía. Tal vez queramos que estén.