Un cumpleaños en la plaza del barrio

De mis cumpleños que mejor recuerdo tengo fue mi démico o undécimo. Era un día de diario. Lo celebré en el Club de Tenis de Pechina, donde jugaba y entrenaba los fines de semana. Ir un martes era diferente, no entraba en los planes. Allí nos soltaron a mis amigos del club y los de La Salle y estuvimos jugando al tenis, fútbol, escondiéndonos por el campo donde entrenaba el Almería CF, corriendo por la Rambla que lleva a Sierra Alhamilla... En fin, algo que hoy en día se ha ido perdiendo con los parques de bolas, los burguers y demás sitios acondicionados para la ocasión. Ahora, con la pandemia, no me queda otra que organizar el de mi pequeñajo en la plazoleta de Costacabana. El año pasado fue lo último que hicimos justo antes del confinamiento, ahora nos toca soplar las velas al aire libre y a buen seguro que soportando el viento de levante, tarta en mano. Estoy seguro de que nos lo vamos a pasar bien, al final toda la vida hemos jugado al aire libre, hemos roto chándal a 'puñaos' de tanto tirarnos al suelo.