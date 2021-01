La derecha con los independentistas

La mayor condena que ha recibido el PSOE por parte del Partido Popular y Ciudadanos, desde que Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno, son los apoyos que recibe de los partidos independentistas y comunistas cada vez que se aprueba un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. El simple hecho de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado fuese el proyecto de un gobierno de coalición del PSOE con Podemos, y con posibilidad de ser apoyado por partidos independentistas, fue motivo suficiente para no sentarse a la mesa a negociar. Si preguntásemos a los españoles cuales son los artículos de dicha ley que dieron motivo al voto en contra del PP y Ciudadanos, por no estar de acuerdo con su contenido, sería difícil que encontrásemos alguna respuesta. Pero en cuanto a justificar su rechazo por los apoyos recibidos de comunistas e independentistas, nos duelen los oídos. Mire usted por dónde, a la hora de retrasar las elecciones catalanas, Populares y Ciudadanos han hecho causa común con el Govern y demás formaciones, a la vista del posible ascenso que los socialistas pudieran experimentar con Salvador Illa, candidato a presidente de la Generalitat. Pudiera darse el caso de que el PSC, que está subiendo en las encuestas, obtuviera una mayoría suficiente para gobernar en Cataluña contando con el apoyo de los partidos que se autocalifican de constitucionalistas. No digo que sea fácil, pero teniendo en cuenta la escasa relevancia que tiene el PP en la comunidad catalana y la debacle que ha sufrido Ciudadanos, considero que sería la única posibilidad de impedir que los independentistas se mantengan en el poder. Temiendo que tal cosa pudiera ocurrir se comprende que los partidos que defienden la independencia, ERC, JxCat y la CUP, utilicen todas las artimañas que sean necesarias para evitar que el gobierno de la Generalitat caiga en manos del PSC. Lo que no tiene explicación es que los partidos que se atribuyen la defensa de la unidad de España a capa y espada, hagan causa común con los independentistas catalanes para facilitar su permanencia en el gobierno de la Generalitat. No le voy a negar al PP y Ciudadanos el derecho que tienen a pactar con ERC, JxCat y la CUP, que son partidos legítimos, pero conviene destacar el objetivo que comparten para ponerse de acuerdo. Evitar por todos los medios que el PSC pueda ganar las elecciones en Cataluña desalojando a los independentistas del gobierno de la Generalitat.