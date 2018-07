Narices, por no utilizar otra palabra malsonante, tiene el hecho (o más bien deshecho - por no escribir "desecho" -) que rodea al símbolo de identidad de Almería desde tiempos remotos. Y es que, señoras y señores, esta figura representativa no deja de asomar a lo largo del mundo como moneda turística de cambio. Teórica y resumidamente, en 1868, Manuel de Góngora y Martínez descubrió en el término municipal de Vélez Blanco un dibujo esquemático de un hombre con los brazos extendidos y con una arco que une sus manos por encima de la cabeza; figura a la que bautizarían como "Indalo", convirtiéndose en símbolo de Almería y de la "buena suerte", sobre todo en Mojácar. A mediados del siglo XX, fue tomado como referencia de un movimiento intelectual y artístico encabezado por Jesús de Perceval: movimiento "indaliano". Dicho esto, es inconcebible e indignante (hasta la médula) que ninguno de nuestros representantes provinciales, a lo largo de todos estos años, hayan estado a la altura (perdón, base) de la defensa y protección en sí del símbolo que define a su territorio, a no ser, claro está, que estén de parte de la corriente de Patones, los descubrimientos en Sardinata, la profecía de "Ojos de Fuego", el triángulo de Din Gir, las sacerdotisas del cortejo de Seti I o la primigenia representación de La Diosa (por la ausencia de pene)... a saber... en Almería todo es posible... Almería is different. La dejadez y el claro signo de incompetencia es de estocada, pero de estocada general para quien le competa esta parte del pastel histórico almeriense, que, bien seguro, será responsabilidad de alguien también en la actualidad (singular o plural). Ya de por sí sería grave, pónganse a pensar, que alguien utilizara sus propias obras, marcas o patentes registradas sin consentimiento alguno; imagínense ahora la seña de su provincia y que encima les informen de que está sin protección y utilizándose en todas partes como si nada, y en ningún momento como homenaje a la provincia, ¡ojo!

Está más claro que las aguas cristalinas de Cabo de Gata: ciertos cargos superiores deberían dar un buen "cocotazo", pero casi que al estilo "Conan el Bárbaro" dadas las circunstancias, a algún que otro representante, más aún si es de esos (o esas) a los que curiosamente se les desborda la boca cada vez que mencionan en algún discurso la palabra "Almería".

¿En serio tenemos que aguantar este grado de ridiculez a través de noticias así? Pues nada, bon appetit... y que el Indalo nos proteja de la ignorancia y sus males...