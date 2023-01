No me refiero al Día Nacional de Andalucía, reivindicado desde las manifestaciones de diciembre de 1977, y que ahora es, oficialmente, el Día de la Bandera de Andalucía. Este día, por supuesto que existe; y existe ahora institucionalmente, desde 2022, porque ya existía en el pueblo desde cuarentaicinco años antes. No: me refiero a esa ilusión fantástica de ver lo que no es, disfrazado de "pseudociencia" (por tanto, de falsa ciencia), aprovechando la ignorancia del ciudadano, ya únicamente constituido en consumidor. Porque, aunque viniera a decirlo el Papa de Roma, eso de las imágenes en 4-D, es más falso que las pesetas de ocho reales.

Por un lado, téngase muy claro que todo lo que de nuestra realidad (alto-ancho-profundo-tiempo) nos sea mostrado en un plano (ya sea pantalla "pixelada" o libreta sin cuadricular) está sometido a deformaciones, por más que las sombras quieran ayudar aquí más que en el Mito de la Caverna: palabra de matemático. Pero es que, por otro lado, cuando se hace una venta "honrada" de las cuatro dimensiones, lo que nos aclaran, de entrada, es una referencia a la recreación, en una sala de proyecciones, de las condiciones físicas (lluvia, viento, sonido…) que se están viendo en ese momento en la proyección. Por tanto, cuando estés viendo 4-D, estás siendo engañado miserablemente, a menos que seas consciente de que se trata todo de una recreación donde tu imaginación pone todo de su parte.

A mí me gusta jugar a ver las dimensiones como cortes de espacios de una dimensión más. Me explico: ¿qué es la dimensión 0? Pues sería el corte de una línea, que todos convendremos en que tiene dimensión 1. Así, la dimensión 0 no tiene ni ancho, ni alto, ni profundo. ¿Y qué es la dimensión 1? Pues el corte que se le hace a algo que tiene ancho y alto: es el corte de la dimensión 2. A su vez, la dimensión 2, ¿qué será? ¡Pues el corte que le podamos dar a todo lo que tenga altura, anchura y profundidad! Cuando cortes una patata con un cuchillo, piensa en esto: sin descuidarte, ¡que puedes hacer secciones planas de ti!

Por eso, lo más parecido al 4-D es todo aquello que puedas "cortar…" ¡con una patata y demás objetos que no tengan aristas en sus bordes! No te preocupes si al principio te cuesta imaginarlo: a mí me costaba, pero ya voy por la dimensión 17; aunque no llego más allá de la comunidad autónoma de Castilla y León, por mucho corazoncito que le ponga.