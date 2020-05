Me intriga averigüar en qué país viven las autoridades educativas, tanto nacionales como autonómicas. ¡Abracadabra, pata de cabra, el alumno se queda en casa y desde allí trabaja! Qué bonito sería el mundo en el país desde el que nos viven. ¿A que suena a canción de Louie Armstrong, duduá?. Como las clases son presenciales, los Centros cuentan más con las pizarras digitales que con las plataformas de teleformación, pero eso no va a desanimar a las autoridades. De hoy para ayer, todas las enseñanzas universitarias pasan del aula a la red en un fin de semana, por orden de la superioridad y sin analizar si nuestros sistemas podrían aguantar. Sólo hay que dar la orden con gesto adusto y todo el profesorado del país se dedica a la teleformación con sus propios ordenadores, con su propia conexión de internet y buscándose la vida para que tenga sentido lo que hacen: hay que enseñar sin perjudicar, y, sobre todo, no dar problemas. No hablemos de los emprendedores que se ofrecen a hacer las tareas y exámenes de otros previo pago.

En la Federación de los Boletines Oficiales, todos los Centros son bilingües, TIC y lo que sea: se publica la voluntad negro sobre blanco, hace "chas" y aparece a tu lado. En la Federación, el sistema educativo funciona como una máquina perfecta, engrasada y relumbrante, con todo el profesorado que necesita, jornadas razonables y todos los medios necesarios a su disposición. En la Federación, los más de 300000 estudiantes apelotonados por todas partes para examinarse de la Selectividad no van a transmitir el COVID-19, ni se van a contagiar, ni se lo van a pasar a nadie de su familia. No, no va a ocurrir: la Federación no se equivoca.

Me encanta la Federación de los Boletines Oficiales. ¡Qué bien se vive desde ella! Ahora van y dicen que empezará el curso con la mitad de estudiantes por aula: ¿debemos entender que la otra mitad va a tener docencia por streaming o por holograma, o que van a duplicar el número de aulas de cada Centro, o que van a duplicar la plantilla de profesorado? Perdón: la risa no me deja ver el teclado. Otra muy buena: afirma la Consejería andaluza de Educación que tienen un plan para el acondicionamiento bioclimático de los Centros en septiembre. "¡Tri-tri-tri-triple!" Espero que no consista en abrir las ventanas para que corra el aire ni en alquilar abanicos a los estudiantes y hacer que los docentes se compren los suyos.