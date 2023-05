Pienso que todos tenemos experiencias que nos marcan. En mi caso, yo tengo la de mi estancia como profesor durante el primer trismestre del curso, creo que 86/87 en dicho Instituto. Al margen de mi experiencia docente junto a su mítico Director, don Gabriel Espinar, y su no menos mítico Jefe de Estudios, Pedro Parra, había un magnífico elenco de profesores “de los de toda la vida”, que me enseñaron un montón, aunque no más que los alumnos que tuve la suerte de tratar. Ahí descubrí, de verdad, el Levante almeriense, el gran desconocido de Almería por esa época. Y ahí fue donde comí por primera vez cocido con azafrán, experiencia que me hizo pensar en que era una forma ser mezcla de Murcia y Almería. Prueba de ello es que esta mañana mi amigo Juan G. me ha enviado una noticia que hoy (por el martes) publica este mismo periódico: “Pulpí da esquinazo al paro: aspira al pleno empleo gracias a un trasvase de agua”, titular que la noticia amplía, recordando la gestación del mismo por Lorenzo Belmonte, y que es una obra digna de ser introducida en los manuales del buen uso, aplicación y diseminación del agua, no sólo en agricultura, si no también, la de consumo humano. Lo demás, con ser importante es consecuencia de lo anterior, y aquí tiene el lector el enlace a la noticia: https://www.diariodealmeria.es/provincia/Pulpi-esquinazo-aspira-gracias-trasv ase_0_1793221017.html