Si estamos lokos

En la primera estrofa de la canción "No Estamos Lokos", "los Ketama" cantan: "No estamos lokos / Que sabemos lo que queremos / Vive la vida / Igual que si fuera un sueño / Pero que nunca termina / Que se pierde con el tiempo /…", me encanta. Luego cantan algunos versos que me gustan menos, pero como yo no he venido a hacer un comentario de texto, aquí lo dejo, y estas 3 palabras están escritas en su doble sentido, que procuro aprovechar. Mis disculpas por la digresión.

Oigo una noticia sobre un avión que aterrizó, por emergencia, en Mallorca hace unos días por una razón que podía ser fruto de una casualidad o de una maquinación. Creo que fue la delegada del gobierno en Baleares quien dijo que fue una casualidad.

Esta mañana, lunes, he escuchado una noticia que me ha sonado a que el presidente vasco quiere meter cizaña en el tema de la administración de impuestos por parte de Ayuso en Madrid. Curiosamente una Autonomía que maneja los impuestos al revés que las demás. ¿También es una casualidad?

Ayer, repasando noticias "trascendentales" en la prensa me encontré con una sobre el jaleo que ha montado una empresa de moda, de París, cuna de la alta costura que se ha dicho siempre, con el invento de los "vaqueros braga". Los he mirado en la internet y, como decía el Guerra en sus buenos tiempos: ¡me quedao pasmao! Hace unos días escuché en no se qué cadena de TV a uno de los 32.567.386 expertos en volcanes decir que: "el CO2 que emite el volcán, en contacto con el aire, se convierte en ácido sulfúrico". Don Francisco Guil "el Paco pechos" que le decíamos en el Instituto y don Agustín "el pelo frito" que le decíamos en la Facultad, que me enseñaron formulación de Inorgánica seguro que le habrían dicho: o estudias o la dejas en blanco. Otra vez que ¡me quedao pasmao!

Mi amigo Isidro, y yo, sosteníamos que: Las casualidades no existen, son fallos de la Ley del Caos. Por cierto, que tengo que pedirle a mi amigo Antonio P. que me la explique de forma que yo la entienda bien en 10 minutos. ¡Ahí lo dejo, Antonio!

De todo lo anterior se desprende que, aunque sea escatológica la frase que voy a decir a continuación: "hay diarrea mental y estreñimiento de ideas". Y no sólo eso, sino que el ambiente no está ni para bromas, ni para ironías, y, por supuesto, ya no se lleva lo que me dijo en una ocasión un amigo gaditano de pura cepa, que vino a Almería de gobernador civil: "tranquilo Ignasio, que en mi sueldo está incluido recibir las críticas".