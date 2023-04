No me gusta repetirme en exceso pero las reflexiones sobre la Inteligencia Artificial ocupan un lugar importante en mis días. A mi parecer es uno de los riesgos actuales para la humanidad. Por eso está dentro del debate poshumanista y tecnohumanista, o debe estarlo. Y desde ahí es desde donde debemos establecer un análisis. La confianza en la IA no solo conduce a la manipulación de la información sino sobre todo a la cognitiva. Que una máquina, tal como se decía en el célebre film Juegos de Guerra, pueda pensar por nosotros nos conduce hacia la sumisión en nuestras decisiones y por lo tanto a la pérdida de libertad. Un conjunto de personas que necesitan de una IA para tomar decisiones supone un grupo de seres humanos sin individualismo que van poco a poco llegando al gregarismo, alienación, etc. Es más, si una IA puede tener muchas personas bajo su red, obtiene un poder del que puede beneficiarse algún gobierno o incluso la misma IA. Y con esto estamos haciendo analogías con el cine de los 80 y los 90 donde estos escenarios, tan próximos hoy día a nosotros, ya habían sido simulacros convincentes en la gran pantalla. Otra forma de ver esta tendencia social poshumanista es la que surge cuando renombramos este proceso con la palabra ideología. Este concepto significa un conjunto de ideas, emociones, y creencias colectivas, que describen y representan una realidad y que tienen un programa de acción para un grupo humano. Si analizamos las posibilidades de una IA no existe imposibilidad alguna para que un grupo humano demande un determinado servicio de la misma y esta ofrezca un producto común que se constituya como ideología para ese grupo. En ese caso sería una ideología diseñada por una máquina con la capacidad de generar seguidores de forma masiva. Siguiendo esta suposición estaríamos en el surgimiento de una nueva ideología, o de la primera ideología poshumanista, una que podría erguirse como elemento esencial en la estructura del capitalismo global y de la sociedad de la información si es capaz de demostrar que es útil para los intereses de estas dos. Esto no significa que vaya a ocurrir pero no sería imposible que ocurriese. Nadie lo impediría. Dicho esto me surge un poco de miedo, expectación. El pensamiento crítico y la libertad individual están otra vez en juego. Lo humano, lo que somos realmente, es lo que está en peligro.