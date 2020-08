LA problemática de la vuelta al cole (2)

Los contagios del coronavirus van en aumento y somos ya el país que más brotes sufre de Europa occidental. La publicidad en televisión incita a viajar, a reunirse y a celebrar eventos, singularmente deportivos. En Almería, la provincia más afectada de Andalucía, se convocan continuamente actos culturales que requieren público, es decir multitud: Noches en la Alcazaba, conciertos en la Plaza Vieja -el llamado Cooltural Fest, que hay que poner nombres en inglés para ser más modernos-, representaciones teatrales, etc., que además de ser un gasto son ocasiones para la transmisión libre del coronavirus. Tal parece que no se quiere desaprovechar el verano y que se piensa que ya nos pondremos a la tarea cuando llegue septiembre.Toda multitud reunida, por mucho que se asegure que se observan las normas sanitarias -mascarillas, distancia social, higiene-, es foco de infección. No se quiere asustar a la gente -que sería lo más efectivo para que cada cual se responsabilice- y, mientras las playas están a rebosar, sí se prohíbe el botellón. Los jóvenes, entre tanto, no ven ejemplaridad en las instituciones y, como eso del covid-19 es de viejos, ellos se consideran seres de otro mundo. Y así es como Junta y Ayuntamiento están preparando la vuelta al cole, bajo el ojo escrutador de los sindicatos de la enseñanza y las asociaciones de padres. Ya se ha convocado una huelga para el 18 de septiembre.

Los colegios, como el turismo, son, por definición, multitud. Para disminuir al máximo el riesgo de contagio habría que bajar la ratio (nº de alumnos por maestro en un aula), multiplicar y ampliar los espacios, recurrir a la enseñanza telemática y diversificar los horarios. No tienen por qué coincidir el horario de apertura de cada centro con el de los alumnos, con el de los profesores y con el de actividades escolares. Están muy interrelacionados, pero son horarios muy distintos. Escalonar las entradas y salidas de alumnos es imprescindible. Aumentar las plantillas de enseñantes por la Junta y de equipos de limpieza por el Ayuntamiento, es esencial. Suprimir los recreos -esos de todo el centro parado- se hace necesario, así como eliminar materias que, durante un curso, pueden ser prescindibles.

No hay que esperar resultados de la evolución de la pandemia. Hay que adelantarse a ella. Porque, ¿y si les toca a mis niños? Se ha perdido el verano. ¿O es que no se va a empezar el curso?