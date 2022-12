CUANDO John Cage hizo su composición 0’00’’ quiso expresamente que reflexionásemos sobre el hecho musical. La música, como arte temporal e inmaterial, solo existe en nuestro cerebro, en el recuerdo. Nuestro oído occidental tiende a buscar relaciones entre sonidos que van uno detrás de otro. Solo se entiende del todo una melodía cuando termina, cuando ya no existe. Si nos gusta una canción, un estilo, un compositor o un grupo es por el recuerdo que deja en nosotros. La pieza no es algo físico que podamos mirar, tocar, pesar, medir. Su existencia es limitada. Solo es eterna en nuestra mente. Es la «muerte del concepto de obra musical», pero no de la música. 0’00’’ es la pieza más maravillosa de la historia de la música. La que tú quieras, la que tu recuerdo sea capaz de generar.En realidad, toda la existencia humana es lineal, temporal. Vivimos un presente continuo que deja de existir automáticamente. El futuro es solo fruto de nuestra imaginación y nuestras suposiciones. El pasado ya no existe y el presente se nos escapa. ¿Dónde reside entonces nuestra existencia? ¿cómo conseguimos tener una imagen de nosotros mismos y de las personas que nos rodean? El recuerdo es lo único que tenemos para retener ideas, conceptos, personas, relaciones, situaciones.Por tanto, si queremos plantearnos cualquier cosa sobre nuestra existencia, es importantísimo que tengamos en cuenta el recuerdo. La pregunta clave sería «¿qué recuerdo queremos dejar en las personas que nos rodean?», mientras existamos y cuando no existamos, cuando estemos presentes y ausentes (en realidad, da un poco igual la situación). ¿Cómo queremos que nuestra familia nos recuerde? ¿cómo queremos que nos recuerde nuestro alumnado, nuestros hijos e hijas, las personas con las que nos relacionamos cada día, aquella persona que necesitaba de ayuda y se la dimos o se la negamos? ¿cómo queremos que recuerden esta época, este mundo que estamos construyendo? La inmediatez de los tiempos, la tendencia que tenemos las personas a creernos más que el prójimo, a pensar que somos mejores, que lo que hacemos es más importante, más urgente… nos hace perder la perspectiva de lo que realmente importa. Como seres sociales, nada de lo que hacemos, decimos o somos permanecerá en el tiempo si nadie lo recuerda. En estos días, el recuerdo se hace más presente. Recordemos y pensemos cómo nos gustaría ser recordados.Feliz navidad.