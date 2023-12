Me pregunto: ¿qué ven políticos cuando critican a los rivales? Es muy interesante analizar los aspectos que más aparecen en las intervenciones en el Congreso, en los distintos parlamentos autonómicos, en plenos municipales y, por supuesto, en las declaraciones a la prensa. También se puede aplicar la misma reflexión a comentaristas y demás analistas (entre los que no sé si me incluyo). Suelen tirar piedras a veces con un gran puntería, pero ¿a quién le están tirando? ¿Dónde se encuentra su objetivo? ¿Es aplicable a este modo de actuar el consabido dicho de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio? Será conveniente, creo, descender a lo concreto en lugar de movernos en preguntas abstractas. Por ejemplo: cuando un partido A critica a otro partido B porque B quiere controlar el poder judicial ¿qué es lo que está viendo? ¿La actuación del partido B? ¿O tal vez no es más que la imagen especular de su propia actuación? ¿Son intercambiables los papeles? ¿Puede decir lo mismo el partido B del partido A? ¿Están persiguiendo los dos exactamente el mismo propósito que ven justificado el hacerlo ellos y totalmente condenable el que lo haga el otro? El hecho de querer controlar el poder judicial es en sí mismo condenable, pero la autojustificación y la condena del otro exactamente por los mismos hechos merece el título de despreciable. Y no digamos nada de otras decisiones como la del control de los medios de comunicación públicos (sobre todo de las televisiones) o de los órganos institucionales encargados de controlar las políticas gubernamentales. ¿Cuál de los dos partidos mayoritarios puede reprochárselo al otro? Descendiendo a otros asuntos ¿alguno está limpio de montar las mociones de censura a través de las alianzas más estrambóticas, incluyendo casos de tránsfugas? Hay al menos cinco mociones de censura, en todas las direcciones, en estos últimos días. Pese a lo cual, hay fuertes reproches de unos hacia otros. ¿Sigo? ¿Alguno de los partidos que han detentado el poder se ha abstenido de hacer amnistías que hayan puesto de manifiesto una flagrante desigualdad entre los españoles? Esto podría ser el cuento de nunca acabar. Por eso dejaré de citar ejemplos de comportamiento cínico. Y pregunto: ¿No podrían “amnistiarse” TODOS, unos a otros, de todas esas barbaridades para empezar todos desde cero y con un comportamiento limpio? Pero me temo que no son capaces. Ingenuo.