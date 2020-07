La roca de goya

En el Metropolitan de Nueva York hay un cuadro no expuesto titulado "Ciudad sobre una roca", que representa un paisaje pelado dominado por una enorme roca cuadrada sobre la que se alza una construcción fortaleza, asediada por los cañonazos de grupos de gentes situados a sus pies y por varios hombres-pájaro leonardescos, que la sobrevuelan dispuestos a precipitarse sobre ella. La pintura fue adquirida hacia 1880 en España por el coleccionista americano Havemeyer y se consideró obra de Goya hasta la década de los setenta, cuando algunos "estudiosos" empezaron a dudar de su autenticidad, pensando en Lucas u otros seguidores goyescos. Su opinión fue seguida por el museo que lo conserva, apareciendo hoy en sus catálogos como un "pastiche" de imitador anónimo y datándola después de la muerte de Goya, entre 1850 y 1875. El museo afirma que el imitador se inspiró en uno de los grabados de los Disparates, "Modo de volar" y, especialmente, en la roca similar que aparece en la Asmodea de las Pinturas Negras. Sin embargo, las Pinturas Negras no se conocieron públicamente hasta 1878, cuando su propietario las expuso en París sin que levantaran la más mínima expectación. Para esa fecha, Lucas y los supuestos inmediatos seguidores de Goya ya estaban muertos, por lo que la tesis no se sostiene. El cuadro es obra indudable de Goya, por asunto y técnica. La presencia de rocas y arquitecturas soñadas en paisajes romántico-sublimes es frecuente en obras de capricho del pintor desde los últimos años del XVIII hasta los de la Guerra y posteriores. Muchas de ellas figuran en los inventarios de 1812 y 1828. Técnicamente son evidentes la pincelada y lenguaje goyescos del período entre 1812 y 1820; especialmente coincidentes con zonas de los grandes cuadros del 2 y 3 de mayo, donde la espátula se combina con el pincel. La misma mano y el mismo utensilio espatulado han pintado las tierras que sirven de base a la roca y el terreno sobre el que posa sus rodillas el patriota de brazos levantados de los Fusilamientos. O los tejados de la fortaleza y los tejados de la iglesia del fondo de los Fusilamientos. También son coincidentes los pigmentos -rojos, azules y ocres- y sobre todo, las pinceladas de negro humo que perfilan y dramatizan varias zonas de la composición. La "Ciudad sobre una roca" es una obra maestra del Goya más exploratorio e informalista y, como a otros goyas del mismo periodo, le urge un estudio competente que le devuelva su evidente paternidad.