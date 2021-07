La sastrería del poder

El poder es una sastrería provista de tejidos enrevesados, paños de variada calidad y efecto, donde se dan cita todas las pasiones humanas para vestirse y salir a campar por el mundo. Poder: el mítico y zurcido lugar donde la naturaleza humana muestra todos sus hilos, hilvanes, hechuras, dobladillos, pespuntes y bordados. También sus remiendos mejor o peor disimulados. Las huellas que va dejando el amigo de nadie que es el tiempo, reconstruidas, conservadas y difundidas por la Historia, disciplina de conocimiento cuyo respeto a su deontología profesional es imprescindible para la pervivencia y regeneración de la democracia moderna, nos enseña que aunque se puedan buscar o idear infinidad de ornamentos o piezas del vestido, resulta que para ejercer el poder existen dos estilos, modos o procedimientos principales: tiranía o libertad. Vivir como ciudadanos responsables de nuestra libertad o subsistir sometidos a vasallaje. Pésimos son los costureros que ocupan La Moncloa y peores las hechuras que demuestran destrozando el patrón con el que se cose la Democracia, que no es otro que la separación de poderes, el cumplimiento de la Constitución y todas las leyes que emanan de la Carta Magna. Desconocen, irrespetan y ambicionan destruir el sujeto político que es la Nación española y el pueblo español soberano de su país y libertad. Concepción Arenal (1820-1893) cuya trayectoria vital y obra constituyen un ejemplo de humanismo pragmático: pensadora, periodista, experta en Derecho, pionera del feminismo histórico en España y del Trabajo Social, escribió que "Las malas leyes hallarán siempre, y contribuirán a formar hombres peores que ellas, encargados de ejecutarlas". El poder ejecutivo y legislativo está cabestreado por dos pretenciosos alfayates que pretenden dejarnos en cueros ante su flagrante abuso de poder. Violan sistemáticamente la Constitución, no ya la de 1978, también la de 1812 que liberó a los españoles de ser vasallos. El vocero oficioso monclovita deslizó en la plaza pública con mucho jaboncillo para costura, información acerca del traje que pretenden imponernos con su Proyecto de Modificación de la Ley de Seguridad Nacional 36/2015 de 28 de septiembre. Esto no solo es un roto y un descosido, es tomar las tijeras para hacer jirones el Estado de Derecho español. Pedro e Iván Confecciones. Hilado por Covid-19. Pasarela a la tiranía.