El techo del paro

El jueves conocimos la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre. Habrán visto los comentarios: el enfriamiento frena la caída del paro, desaceleración del crecimiento del empleo, motivos de preocupación... Frenar es el verbo más utilizado. Como lo fue al conocerse los datos de desempleo registrado y afiliaciones a la Seguridad Social en estos dos últimos meses. Al final, si lo pienso un poco, parece que estuviese siempre escribiendo el mismo artículo. Uno que dice que igual no es para tanto, pero como ya venimos escaldados de la crisis anterior, mejor es que prestemos atención a la señales. ¿Se notan en Almería? En nuestra provincia, en el tercer trimestre, la tasa de paro alcanza su máximo anual. Este año se sitúa en el 16,38%, algo más de dos puntos por encima de la media nacional. Lo que, sin duda, es una buen dato. La evolución lógica del mercado laboral almeriense en el último trimestre permite aventurar -con la prudencia de saber que los mejores vaticinios son los que se hacen después de ocurridos los hechos- que, al finalizar el año, la tasa de paro provincial se situará por debajo de la media nacional. De ser así, sería la primera vez que esto sucede desde finales de 2004. Bien, hay un dato que evidencia mejor la fortaleza de la recuperación de nuestro mercado laboral en comparación con el nacional. En el conjunto de España el desempleo ha bajado en un año seis décimas. En Almería han sido 5,78 puntos. No desdeñemos, tampoco, lo conseguido durante la recuperación. Desde el tercer trimestre de 2013, cuando la tasa de paro llegó a un 38,7%, hasta este trimestre, ese dato arroja un descenso de más de 19 puntos. El paro no desciende únicamente por la creación de puestos de trabajo. Está la emigración, jubilación o el factor desánimo de quienes no esperan encontrar empleo. Desde 2013 se han creado 53.800 empleos. Vendrían a ser 25 diarios durante estos seis años. Es mucho y, ha sido un período largo. Pero las plantillas están ya muy cubiertas y a nuestro alrededor la economía se debilita. No es un ritmo que se pueda mantener. El paro, por su parte, se redujo algo más. En 32 personas al día. El aumento de los pensionistas contribuye a ello. Un vistazo a los datos de población activa anuncia ya el problema del futuro. Si dividimos la población activa, quienes trabajan o buscan empleo, por edades, el único grupo que ha crecido, y sigue haciéndolo, es el de los mayores de 55 años. Eran 26.400 en 2007 y ahora 53.700. El mercado laboral almeriense también envejece y proyecta una sombra, otra más, sobre el sistema de pensiones.