La vida misma

Aver, que yo he visto cine de todos los géneros, bostezo, nouvelle vague, surrealismo, cinema verité, neorrealismo, truño en general, truño español, malditos euros gastados y hasta películas de Daniel Sánchez Arévalo pero, primer punto: Donde y cómo se ve Alcarrás si no tienes plataformas y no vives en Madrid o Barcelona. Apoquinando digo. Antes de repetir La Odisea os lo digo bien claro: En ninguna parte. Sin apoquinar: respuesta obvia. Comentarios al verla: Pienso que algo va mal porque el sonido sube y baja y para que se escuche bien tienes que subirlo cuando hablan. Poco, por cierto. Pero no, es así. Y más, suena raro cuando hablan y es que el original es en catalán y el doblaje parece que lo hayan hecho, exactamente, en Cataluña. No por el acento sino porque parece que lo hayan hecho para que parezca una lengua ajena a Cataluña. Igual lo han hecho en otro sitio pero es lo que parece. Y sigo. ¿Cuándo empieza a pasar algo? que si le van a quitar las tierras, que si luego parece que no pasa nada, que si luego se lía a palos con los que ponen placas solares. Todo se intuye como si fueras uno que está escondido espiando. Ah, es eso lo bueno de la película. Sentirte una persona invisible en los escenarios reales. Sin trampa ni cartón ni drama ni guion. Sin decorados. Falta sin música (como decía Buñuel, la vida no tiene música de fondo). La verdad es que no sé si tiene banda sonora o no porque de tanto subir y bajar el volumen. A mí tanto reality me pone nervioso. Actores no profesionales, situación que puede ser cotidiana, igual le pasa a un montón, no igual, le pasa a un montón pero por otras causas. Moraleja, nada. Denuncia social, no termino de verla. Y va para los Oscar. Yo no veo el Oscar ni veo el Oso ni veo el Goya ni veo nada. Parece que hacer una película para los Oscar es hacer lo más raro posible. Para el cine de fuera porque luego los Oscar de adentro bien que se los dan a paridas pero que se entiende algo. Pues no sé, que me lo expliquen porque una película que ni que la echen gratis me apetece volver a verla es que no le veo el tema. Alúmbrembe doctos cinéfilos porque o todas las de la directora son así y tiene un estilo (entrecomilla mentalmente) o que me lo expliquen (suplico). Mira que Chavalas, Maixabel y todo eso tienen un punto, bueno si la echan la ves otra vez y eso pero esta la tendré que ver cientos de veces para buscarle el Goddard.