¿quién dice la gente que soy? “Unos que Juan Bautista, otros que Elías” Jesús les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “El Mesías de Dios”.

Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le decía: ¡Salve, rey de los judíos!, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: “Mirad, os lo saco fuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa”.

Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: ¡Crucificarlo, crucificarlo! Pilato les dijo: ¡Lleváoslo vosotros y crucificarlo, porque yo no encuentro culpa en él!

Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios.

Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez al Pretorio, dijo a Jesús: “¿De dónde eres tú?”, pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: “A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?

Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.

Pero, como no tenían el poder de ejecutarlo, presionaron a Pilato para que lo ajusticiara con el pretexto de que “estaba alborotando al pueblo”. Pilato sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaba “El enlosado” (en hebreo Gábbata). Era el día de la preparación de la Pascua, hacia mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: ¡¡Fuera, fuera, crucificalo!! Su mayor milagro no responder con ira a los que le injuriaban. En ese gesto supremo, se esconde la esencia de su vida y de sus enseñanzas: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.

Jesús contaba 33 o 34 años al iniciar su misión, que duraría dos años y meses. En la noche del jueves 6 de abril (14 del mes de Nisán judío) celebró una cena de despedida, siendo arrestado en la noche del 6 al 7 de abril. Toda la actividad del Maestro bueno tuvo lugar dentro del gobierno de Pilato, que permaneció en el cargo desde el año 26, hasta el 36 d.C. No puede darse sacrificio más enorme y divino que el de la pasión y muerte de Cristo. La luz de Cristo debe continuar iluminando las sombras de nuestra Semana Santa.