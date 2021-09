Afganistán, preludio al declive

Usa no tiene amigos hermanados, solo tiene sus intereses que defiende, caiga quien caiga, el Reino Unido mantiene relaciones privilegiadas con USA ya que las poblaciones de ambos países son en la base de su historia "Anglo sajones" y tienen alianzas militares fuertes e igual que económicas y políticas. El Reino Unido mantiene su viejo Imperio a través de la Commonwealth, lo que no supo hacer la Aristocracia decadente y soberbia de España, ni los "Liberales" de las Cortes de Cádiz. El Reino Unido ha tejido una tela de araña sobre las plazas financieras de la UE, que se mantienen pese al BREXIT y sus relaciones se han confortado con Washington sosteniendo sus intervenciones militares en Iraq y Afganistán. No olvidemos que Canadá y Australia son parte integrante de la Corona Inglesa y por lo tanto no podía aceptar que con los submarinos Francia pusiera un pie en sus dominios, más aun cuando el Presidente Biden concentra sus esfuerzos contra China y sabe que después de su pataleo el Gobierno Liberal de Francia vendrá a buscar la acaricia de su amo. Pero este hecho pone en evidencia que USA refuerza militarmente esta zona del Pacifico frente a China, gesticulaciones que pueden terminar en un desastre para la Humanidad. El Presidente Biden no ha sacado las lecciones de la Guerra de Afganistán ya que se enzarza con China que es una potencia económica a la vez que militar Atómica, aliada a Rusia y con pactos de amistad y colaboración con Irán. Con el Acuerdo AUKUS firmado por Australia, USA y Reino Unido, el Presidente Biden piensa doblegar a China en sus orientaciones económicas, políticas y por lo tanto en sus orientaciones geopolíticas. USA ha perdido todas sus posiciones en el Continente Euroasiático, mientras que China fortalece sus posiciones con todos los países de su entorno gracia a la cooperación económica y las Rutas de la Seda. Es así que China ha anclado una pieza importante, Pakistán con la ruta de la Seda y el puerto Marítimo a lo que van añadir industrias para abastecer este país en productos de primera necesidad. China temiendo una posible inestabilidad política en Pakistán, ha comenzado una nueva Ruta de la Seda a través de Birmania, un eje Norte- Este / Sur-Oeste, eje de Kunming-Muse-Mandalay-Kyaukfyu, este eje unirá la Capital de Yunnan al Golfo de Bengala en Kyaukfyu, donde se construye un terminal portuario para recibir Gas, Petróleo en el Puerto que se situará en aguas profundas y será equipado de una ZES ya que se prevé la construcción de una línea ferrocarril ya existente de Muse en Birmania a la frontera china, también ha empezado la construcción de una vía rápida para camiones. China ha implantado en Birmania cerca de 365 empresas que han convertido este país tan grande como Tejas en US y con 61 Millones de personas, en una plataforma del textil incontenible y que sobrepasa India en sus exportaciones hacia Europa. China es esencial para la economía de Birmania con la que realiza 33% de sus importaciones y el 39% de sus exportaciones, Birmania recibe un 26% de inversiones de China y son mas si se considera el flujo de capitales que proceden de diferentes fuentes de comercio en tránsito y procedentes o destinadas a otros países. China tiene acceso a todos los proyectos de infraestructuras necesarias en Birmania. Mientras Francia patalea por 58

Millares en material bélico, China toma un mercado de más de 250 Millares en construcciones para desarrollar Birmania. Son dos filosofías diferentes en lo que conciernen las relaciones económicas y políticas entre los países.