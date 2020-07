PSOE advierte que plantará la "batalla política y legal" para impedir el hotel en los Genoveses

La actuación que el Gobierno andaluz pretende autorizar en la Bahía de los Genoveses no es la rehabilitación de un pequeño cortijo ni una pequeña ampliación de lo que ya está edificado: es un complejo hotelero, que se levantará en una parcela equivalente a tres campos de fútbol, a solo 950 metros de la playa y cuya construcción supondrá la desaparición de una explotación ganadera tradicional, que dará paso a un equipamiento que equivaldría, por sus dimensiones y por el flujo de personas que generaría, a la creación de un nuevo núcleo de población en el corazón mismo del Cabo de Gata.

Estos han sido los argumentos empleados por el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, para anunciar que el PSOE “dará la batalla política y legal” para impedir que el hotel de Los Genoveses se convierta en una realidad. El responsable de los socialistas almerienses ha advertido al Gobierno de Moreno Bonilla de que acudirá a los tribunales “en el mismo momento en que se firme la resolución definitiva que autorice el hotel, ya sea por parte de la delegada provincial de Medio Ambiente como por cualquier otro cargo político del Partido Popular en el Gobierno andaluz”. “Hay razones ambientales, sociales y jurídicas de sobra para dar la batalla y ganarla”, ha dicho, “los promotores pueden construir un hotel en el Cabo de Gata, tienen suelo en zonas urbanas del parque y si quieren hacer un hotel, tienen dónde hacerlo sin transformar la realidad actualmente existente en esta zona del parque”.

En una rueda de prensa a la que ha acudido con el dictamen emitido por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, favorable a la construcción del hotel, Sánchez Teruel ha recordado que, en poco más de 10 días, “se han acumulado las mentiras, una tras otra, del Gobierno de Moreno Bonilla sobre el hotel de Los Genoveses”, con un viceconsejero de Turismo que llegó a decir “que no tenían conocimiento de que se fuese hacer un hotel allí”. “No es un pequeño cortijo ni una pequeña ampliación de lo que ya está edificado, como nos dice la delegada, o como dijo el consejero de la Presidencia, es la transformación absoluta de una instalación ganadera con más de 2.500 metros cuadrados de construcciones, principalmente corrales y establos, sobre una superficie de 27.000 metros cuadros”, ha insistido, “estamos hablando de una actuación que transforma una superficie equivalente a unos tres campos de futbol”.

El responsable socialista ha lamentado que, desde el Gobierno andaluz, también se haya “mentido” sobre la distancia que separa el complejo de la playa, “cuando el propio promotor ha reconocido que está solo a 950 metros”, y que el PP esté utilizando como argumento la existencia de “ocho, nueve o diez informes, supuestamente firmados en la etapa de gobierno del PSOE”, a sabiendas de que no son relevantes para la construcción del hotel. “Son informes que constatan cosas tan simples como que no existe ningún bien de interés cultural en la zona”, ha señalado, antes de recalcar que “el único informe que es decisivo para permitir la construcción es el dictamen ambiental y ese es que ha emitido el actual gobierno andaluz”.

Con esta actuación, el PSOE considera, además, que el Gobierno andaluz está “faltando al deber de conservar el espacio natural” y sentando un precedente “para todos los espacios protegidos de Andalucía”, al permitir “que por la puerta del camuflaje, se puedan construir complejos hoteleros en los lugares en los que existen explotaciones agrícolas o ganaderas, lo que conlleva que estas desaparezcan, además de dar pie a que existan dos caminos para disfrutar del medio ambiente: si pagas, disfrutas sin límites, y si no pagas tienes restricciones”.

Sánchez Teruel ha lamentado que el Gobierno de Moreno Bonilla no tenga “empacho” en señalar al gobierno anterior para intentar tapar su responsabilidad y, sin embargo, calle pese a que “si hay alguna obra que van a poder inaugurar en toda esta legislatura, serán obras que puso en marcha el anterior gobierno”. “Eso sí es cinismo político”, ha acusado. “Van a vivir única y exclusivamente de la herencia recibida, no han licitado en dos años nada, incluso han anulado obras que estaban a punto de empezar; no han puesto en marcha ni un centro educativo nuevo, ni el Conservatorio de la capital, ni el Hospital de Roquetas, ni el centro de especialidades médicas de Torrecárdenas… ese es el balance, nada de nada, salvo autorizar un hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata, ese será su legado”.