La Red de Pueblos Más Bonitos de España reconocerá a Mojácar en su X Aniversario

“Les Plus Beaux Villages” francés, modelo a seguir

La Red de Pueblos Más Bonitos de España se creó en 2013 para promocionar, difundir, fomentar y preservar el patrimonio cultural, natural y rural en áreas geográficas con menor nivel de industrialización y población. Se trata de una herramienta de difusión cultural basada en el modelo de ‘Les Plus Beaux Villages’, de Francia. Estos pueblos se comprometen a mantener y mejorar día a día, su belleza arquitectónica, patrimonio cultural, tradiciones y entorno natural. El incumplimiento de requisitos como no prohibir el aparcamiento en el centro urbano o no cumplir los mínimos de señalización ha llevado aparejado el aviso y apercibimiento de la dirección de este colectivo