Adra respalda el Sorteo de Oro de la Cruz Roja que se celebra el próximo 21 de julio

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de la concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha recibido en el Ayuntamiento a la presidenta de Cruz Roja, María Alicia Sánchez, y a voluntarias de la Asamblea Local de esta institución humanitaria. Inmersa en la tradicional campaña del Sorteo de Oro, Cruz Roja celebrará el próximo 21 de julio este sorteo en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de la Laguna bajo el lema ‘Oro parece, Cruz Roja es’ y que repartirá más de 7 millones de euros en 11.700 premios.

El primer edil ha querido subrayar que “desde el Ayuntamiento apoyamos siempre a la Cruz Roja, y el Sorteo de Oro no iba a ser una excepción”. “Es de alabar el magnífico trabajo que hacen en nuestro municipio, ayudando a los más vulnerables”, ha destacado. Cortés ha animado a la participación y ha asegurado que “los abderitanos y abderitanas somos gente solidaria y agradecido, por ello no me cabe duda que todos nos volcaremos con este sorteo”. “Es importante que pongamos nuestro granito de arena en la labor que desempeña esta institución, y una buena oportunidad de hacerlo es participando en este sorteo”.

La presidenta de Cruz Roja Adra ha querido destacar que “el dinero recaudado de la venta de boletos en Adra se queda en la ciudad, para ayudar desde la Asamblea de esta ciudad milenaria a los abderitanos y abderitanas que más lo necesiten”. Además, Sánchez ha puntualizado que, además de los voluntarios que venden los boletos por la vía pública, “se pueden adquirir en todos los locales comerciales de Adra”. Tanto alcalde como presidenta coinciden en que “el valor de comprar un décimo no es sólo poder optar al premio, sino, lo más importante, es colaborar y ayudar a Cruz Roja a seguir tendiendo la mano a los vecinos y vecinas que tanto lo necesitan”.

Cabe destacar que el diseño de los boletos 2022 viene de la mano de la viñetista e ilustradora Flavita Banana, que ha plasmado sobre el papel su compromiso y el de toda la sociedad con las personas mayores que se sienten solas, las víctimas de violencia de género, los menores sin recursos, las personas refugiadas, las familias que no pueden encender la calefacción o los que no tienen las mismas oportunidades de trabajo.