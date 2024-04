Miles de personas y 54 carrozas acompañan a San Marcos en su procesión por El Ejido

Las Fiestas en Honor a San Marcos de El Ejido han registrado este año cifras récord de participación en todas las actividades programadas por parte del área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido para esta importante celebración.

El día grande de las Fiestas se ha celebrado este domingo, 21 de abril, cuyo epicentro ha sido la Procesión-Romería, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía por su devoción, singularidad e identidad.

La jornada ha comenzado con la venta de las tradicionales rosquillas de San Marcos, de las que se han entregado unas 10.000.

Con la presencia del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, a las 10.30 horas daba comienzo la misa en honor a San Marcos que se ha llevado a cabo en la Iglesia Parroquial de San Isidro Labrador, que ha estado oficiada por el párroco Don Mariano Delgado. Tras la salida del Santo Evangelista del templo, se ha iniciado la Procesión-Romería por las calles de la ciudad, encabezada por la imagen de San Marcos, engalanado por la ocasión con 4.000 claveles rojos y blancos, sandías y roscas gigantes. Ha estado acompañado por el desfile de carrozas, que este año ha sumado 54 carrozas, 5 más que el año pasado y más de 100 caballos y carruajes con jinetes y amazonas.

El desfile ha sido seguido por miles de personas que se han dado cita a lo largo de todo el recorrido para disfrutar de este momento único marcado por la devoción a San Marcos, la creatividad y el colorido de las carrozas, vestidas para la ocasión. La misa, además, ha contado con la actuación del coro de la Hermandad del Rocío de El Ejido, mientras que el recorrido lo ha hecho con la Agrupación Musical Cristo del Amor y la Banda Sinfónica de El Ejido.

De este modo, el domingo ha vuelto a ser el día grande de estas fiestas al congregar a los ejidenses en torno a la Procesión-Romería y también a visitantes y vecinos de municipios limítrofes que cada año se acercan para disfrutar de esta cita.

Como fin de fiesta, la Plaza Mayor acoge esta tarde el concierto gratuito del grupo ‘La Huella’.

San Marcos en datos

A las actividades programadas para la jornada del domingo, se suman el resto de las propuestas diseñadas por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido para celebrar la festividad de San Marcos. De este modo, el calendario arrancaba el pasado martes con el reparto del libro de las fiestas en el Teatro Auditorio desde primera hora de la mañana.

El miércoles por la tarde, a las 18.00 horas, abría ‘sus puertas’ el Recinto Ferial celebrando el Día del Niño y la Feria Inclusiva. Este año ha contado de 13 atracciones mayores, 29 atracciones menores e infantiles, 14 puestos de alimentación, 19 casetas de juegos y 20 puestos de bisutería, además de tres casetas jóvenes.

En la jornada del 18 de abril, la caja escénica del Teatro Auditorio volvió a ser el escenario de la ya tradicional Cata de Vinos que reunió a 120 personas que tuvieron la oportunidad de disfrutar de los vinos tintos y blancos de la Bodega Barea Granados de Padules. Además, durante la cata se han servido unos magníficos y exquisitos tomates Raf, cortesía de Agroponiente, así como se ha ofrecido una degustación a cargo de D’Pata Negra y una degustación de aceite por parte de Oleoalmanzora.

El viernes y sábado por la noche se celebró el Festival ‘San Marcos en Vivo’ que congregó en el Pabellón Municipal de Deportes a unas 2.000 personas al ritmo de Raúle, Sidonie, El Jose, Malm¨0 040, Dj Fixi, Éxtasis y We Are Not Dj’s.

El sábado la actividad principal se trasladó hasta el Parque Municipal. Desde primera hora de la mañana, niños y mayores pudieron disfrutar de medio centenar de juegos en familia que les permitieron compartir emociones, aprendizaje y risas.

A las 13.30 horas arrancaba la Fiesta de la Fritá y la tradicional degustación de Habas con Tocino que se convirtió en una jornada de convivencia con un gran ambiente en torno a las tradiciones y a la gastronomía que contó con el respaldo del sello ‘El Ejido Gourmet Quality’. Se sirvieron 3.000 raciones de habas con tocino y 3.000 platos de fritá popular, para la que se utilizaron 700 kilos de pimiento, 300 kilos de tomate, 300 kilos de calabacín, 250 kilos de berenjena, 230 kilos de cebolla y 1.000 kilos de magro. Como novedad se repartieron 4.000 pañuelos, junto a las tradicionales pulseras de ‘San Marcos’.

Por la tarde, el cantante onubense Sergio Contreras ofreció un gran concierto en el Parque Municipal que abarrotó este espacio. Los asistentes pudieron disfrutar de su música en directo donde ha hecho un repaso de sus temas más conocidos de inspiración electro-latina y reggaetonera, sin renunciar al flamenco, ni al hip hop ni a sus letras más comprometidas.

A toda la programación, se ha unido que este año que el Ayuntamiento de El Ejido ha reforzado las medidas inclusivas durante las Fiestas en Honor a San Marcos atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad, disponiendo de zonas específicas para personas con discapacidad tanto en el Pabellón de Deportes como en el Parque Municipal para los conciertos; suprimiendo durante dos días y dos horas las luces y los ruidos en el Recinto Ferial; reservando aparcamientos; y habilitando pulseras identificativas que permitían el acceso preferente.

Por último, también se ha reforzado la presencia policial y la seguridad con un operativo especial que estará activo hasta las 7.00 horas del lunes 22 abril. Se han reforzado los turnos ordinarios con extraordinarios, con presencia en todas las actividades de las fiestas, todo ello en permanente coordinación con los efectivos de la Comisaría local de Policía Nacional que también han participado en el dispositivo y con la participación de GOAP (Grupo Operativo de Apoyo y Prevención). Además, las Fiestas han estado videovigiladas y desde el CECOV (Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia) se han visionado en tiempo real las calles del centro, el Recinto Ferial y el Parque Municipal, a través de las cámaras de seguridad y de tráfico que el Ayuntamiento ha instalado en distintos puntos de El Ejido.