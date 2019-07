Arturo Torres: "“Me ofrecieron pactar con PSOE, C’s e IU con tal de que Ismael no gobernara”

14 de junio del 2019. Esa mañana, el Partido Popular de Huércal de Almería anunció el pacto con Vox para gobernar esta legislatura con mayoría absoluta. Ahora, justo un mes después, el candidato y portavoz del partido de Santiago Abascal, Arturo Torres, hace balance de estos primeros 30 días de Gobierno como Teniente de Alcalde del municipio en una entrevista en exclusiva, y conjunta, que desglosaremos entre hoy y mañana en Diario de Almería

–Poco más de un mes desde la Toma de Posesión del pasado día 15. ¿Cómo se fraguó aquel pacto?

–El pacto fue natural. Daban igual los colores ya que queríamos trabajar por el pueblo y este pacto creo que ha sido muy favorable para el municipio. Serán cuatro años de tranquilidad, trabajando por Huércal, con un equipo único y con muchas ganas. Sobretodo, será un trabajo codo con codo y con ilusión. El apoyo de los vecinos ha sido fundamental. Los nueve que formamos el equipo de Gobierno estamos trabajando a tope desde un principio,con alegría y ganas.

–¿Fue algo que surgió sobre la marcha o ya lo tenía hablado con el actual alcalde?

–La candidatura de Vox en Huércal estuvo en el aire hasta un día antes de presentar las listas. Lo estuvimos hablando más a nivel personal que formal. De hecho, yo estuve en los primeros actos de campaña de Ismael escuchando sus propuestas. Desde el partido me dijeron que cumpliendo con las 100 medidas y con el Código Ético, que tenía capacidad de decidir. Vimos ambas propuestas y ambos programas y prácticamente la mayoría eran similares.Otro punto favorable fue que nuestros equipos se llevaron muy bien durante toda la campaña y hemos trabajado juntos.

–Además del PP, ¿algún otro partido se ofreció a pactar con Vox?

–Tanto mi equipo como yo teníamos muy claro que no íbamos a pactar con el PSOE pero sí que nos lo ofrecieron. Tanto Ángeles como Ibáñez me ofrecieron todo lo que yo quisiese para formar un gobierno junto a ellos, Ciudadanos e Izquierda Unida.Su único objetivo era que Ismael no gobernara. No tenían un plan para Huércal. Juan Ibáñez estuvo buscando la forma de entrar en un gobierno u otro para seguir trabajando y cotizando.

–¿Qué ayuntamiento se ha encontrado?

–Pues un ayuntamiento paralizado y con un “tapón” gordo. Sin servicios de limpieza, sin servicios de desinfección, sin arreglos de la piscina, con facturas retrasadas y con muchos proveedores a los que no se les paga. Se ha perdido prácticamente un año. Incluso coches de la Policía que estaban circulando sin seguros. Durante este mes hemos tratado de descongestionar lo más inmediato y desbloquear la situación. Hemos puesto en marcha la Escuela de Verano en apenas 48 horas, la piscina, y hemos dado la cara con los proveedores. No podíamos, ni tan siquiera, echar gasolina a los coches porque se les debía dinero a la gasolinera. Ni siquiera podíamos comprar para las fiestas o para los talleres. También hemos retomado todas las actividades de verano.

–¿Cuales son los proyectos inmediatos del municipio? ¿Y alguno a largo plazo?

–Estamos actualizando las ordenanzas para ponerlas acordes a la época actual. Había muchas obsoletas, incluso en pesetas. No queremos ir a por todo sino ver prioridades y, una vez tengamos expedientes, realizar lo más importante y fundamental para el municipio siempre buscando lo mejor para Huércal.

–Para finalizar, ¿qué papel cree que tendrá Vox en esta legislatura?

–Gracias al pacto con el PP, podremos poner en marcha lo que el municipio quiere. Muchas de nuestras 100 medidas, como te decía, son genéricas con las del PP y siempre buscaremos el bien común. La irrupción de Vox va a ser para construir, no para destruir en ningún momento. Huércal siempre ha sido un pueblo de izquierdas y en estas elecciones el PP se ha quedado a solo 18 votos de la mayoría absoluta y nosotros hemos sacado un concejal a pesar de haber otro partido más de derechas. Desde Vox, siempre trabajaremos por y para Huércal. Dentro de cuatro años, Dios dirá.